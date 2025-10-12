A 2025/2026. évi női röplabda NBII alsóházába sorolta a Magyar Röplabda Szövetség a DSZC-Eötvös DSE felnőtt együttesét. Az első fordulóban vasárnap Salgótarjánba látogatottak a debreceniek, ahol először a házigazda Salgótarjáni BTC-vel, majd a Jászberény Volleyball Team-mel játszottak.

Két győzelemmel kezdte a bajnokságot a DSZC-Eötvös DSE

Forrás: Szombathy András

Az első találkozón a biztos vezetés tudatában a hajdúságiak edzője több fiatal röplabdásának is játéklehetőséget adott, így most debütált a felnőtt NBII-ben Buglyó Viktória, Veress Petra, Sári Dóra Edina és Szilágyi Panna is. Az első szettben még sok hibával játszottak a vendégek, de a másodikban és a harmadikban már a kezdett összeszokni a csapat, ami az eredményen is meglátszott.

Salgótarjáni BTC – DSZC-Eötvös DSE 0:3 (-19, -7, -12)

Salgótarján. Vezette: Magyar-Kalotay Rózsa, Jékli Mariann Etelka.

Salgótarjáni BTC: Kiss Boglárka Vivien, Sárközi-Bürgi Leandra Stephanie, Adame Emma, Berei-Nagy Bianka, Pompor Petra, Sulyok Csenge. Csere: Németh Janka (liberó), Juhász Janka, Verebélyi Kata, Tóth Luca Sarolta. Edző: Rákos Szabolcs.

DSZC-Eötvös DSE: Kovács Anett, Berza Fanni, Kozma Kitti, Gyöngyösi Réka, Farkas Vivien, Dóka Vivien. Csere: Végh Kitti Nikolett (liberó), Buglyó Viktória (liberó), Karczub Gréta, Veress Petra, Sári Dóra Edina, Szilágyi Panna. Edző: Szombathy András.

A második találkozón a fiatal jászberényi csapat sokáig méltó ellenfele volt a DSZC-Eötvös DSE-nek, sőt a nyitó játszmában már 24:22-nél két szettlabdájuk is volt. A hajdúságiaknak azonban helyén volt a szívük és az eszük, hiba nélkül hozták le a következő négy labdamenetet és ezzel megszerezték a vezetést. A második játékrészben már szemnek is tetszetősen játszott a DSZC-Eötvös DSE és nagy különbséggel győzött. A záró játékrészben ugyan ismét volt némi bizonytalanság, de a debreceni győzelem már nem forgott veszélyben.

DSZC-Eötvös DSE Jászberény Volleyball Team 3:0 (24, 14, 16)

Salgótarján. Vezette: Jékli Mariann Etelka, Magyar-Kalotay Rózsa.

DSZC-Eötvös DSE: Kovács Anett, Berza Fanni, Kozma Kitti, Gyöngyösi Réka, Karczub Gréta, Dóka Vivien. Csere: Végh Kitti Nikolett (liberó), Buglyó Viktória (liberó), Farkas Vivien Veress Petra. Edző: Szombathy András.

