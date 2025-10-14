október 14., kedd

Úszás

2 órája

Újabb eredményes versenyen vannak túl a DSI úszói

Címkék#DSI Debrecen#Gyarmati Dezső Uszoda#úszás

A budapesti Gyarmati Dezső Uszoda adott otthont a III. Rövidpályás Buda Kupa 1. fordulójának.

Haon.hu
Újabb eredményes versenyen vannak túl a DSI úszói

Remek eredményekkel zártak a DSI Debrecen úszói

Forrás: DSI Debrecen

Október 11-én, szombaton 25 méteres medencében ugrottak vízbe a DSI Debrecen fiatal úszóreménységei, akik közül 37-en jutottak döntőbe és a napot öt arany, hat ezüst és hat bronzéremmel zárták. Kreisz Bálint kétszer is felállhatott a dobogó legmagasabb fokára, e mellett egy bronzérmet is átvehetett, de többen is dupláztak a medálokból – olvasható a cívisvárosi egyesület oldalán.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az érmesek
Csoba Adrienn Szilvia: 400 vegyes 1. hely, 400 gyors 3. hely
Erdős Luca: 400 gyors 1. hely, 50 pillangó 2. hely
Harsányi Motun: 200 mell 2. hely
Kreisz Bálint: 50 pillangó – 400 vegyes 1. hely, 50 hát 3. hely
Piros Patrik: 200 mell 2. hely
Tóth Marcell: 400 vegyes 2. hely, 200 mell 3. hely
Varga Dominika: 50 pillangó 1. hely, 100 gyors 2. hely
Varga Balázs: 100 gyors 2. hely, 400 gyors 3. hely
Virág Ágnes: 200 mell – 400 vegyes 3. hely

 

