Újabb eredményes versenyen vannak túl a DSI úszói

Október 11-én, szombaton 25 méteres medencében ugrottak vízbe a DSI Debrecen fiatal úszóreménységei, akik közül 37-en jutottak döntőbe és a napot öt arany, hat ezüst és hat bronzéremmel zárták. Kreisz Bálint kétszer is felállhatott a dobogó legmagasabb fokára, e mellett egy bronzérmet is átvehetett, de többen is dupláztak a medálokból – olvasható a cívisvárosi egyesület oldalán.

