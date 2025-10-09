Házi ünnepségen búcsúztak a debreceni olimpikontól

A DSI Debrecen olimpikonja, Szilágyi Réka múlt héten megható sorokkal búcsúzott a versenysporttól. Csütörtökön házi ünnepség keretében búcsúztatták. Az eseményen jelen volt Becsky András, a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Makray Balázs, a Debreceni Sportcentrum stratégiai igazgatója, Pinczés Tamás, a DSI Debrecen operatív igazgatója és Magyar Zoltán, a DSI Debrecen atlétikaszakosztály vezetője.

Az egyesület vezetői megköszönték Rékának, amit a DSI Debrecenért és a városért tett, hogy öregbítette Debrecen sporthírnevét szerte a nagyvilágban. Becsky András egy üveg emlékplakettet adott át visszavonult klasszisunknak, Makray Balázs pedig a gyönyörű virágcsokrot, olvasható a dsidebrecen.hu-n.