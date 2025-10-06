2 órája
Remek formában van a csapat, megújul a hajdú-bihari focipálya lelátója!
Megújul a lelátó Derecskén
Forrás: Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete / Facebook
Ötven év után felújítják a derecskei Sárostói Sportpálya lelátóját – olvasható a klub Facebook-oldalán. Mint írják, a fejlesztés a Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete pályázatának köszönhetően, az MLSZ Országos Pályaépítési Programjának és az MLSZ Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóságának támogatásával, valamint a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. kivitelezésében valósul meg, bruttó 13.200.000 Ft értékben. A munkálatok már elkezdődtek, ezért kérik a nézők, szurkolók türelmét.
A Derecske a vármegyei II. osztály déli csoportjában hat forduló után veretlen, négy győzelemmel és két döntetlennel a harmadik helyen áll.
