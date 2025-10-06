október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

14°
+10
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Remek formában van a csapat, megújul a hajdú-bihari focipálya lelátója!

Címkék#MLSZ#Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft#Sárostói Sportpálya#megyei foci#Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete

Haon.hu
Remek formában van a csapat, megújul a hajdú-bihari focipálya lelátója!

Megújul a lelátó Derecskén

Forrás: Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete / Facebook

Ötven év után felújítják a derecskei Sárostói Sportpálya lelátóját – olvasható a klub Facebook-oldalán. Mint írják, a fejlesztés a Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete pályázatának köszönhetően, az MLSZ Országos Pályaépítési Programjának és az MLSZ Hajdú-Bihar Vármegyei Igazgatóságának támogatásával, valamint a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. kivitelezésében valósul meg, bruttó 13.200.000 Ft értékben. A munkálatok már elkezdődtek, ezért kérik a nézők, szurkolók türelmét.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A Derecske a vármegyei II. osztály déli csoportjában hat forduló után veretlen, négy győzelemmel és két döntetlennel a harmadik helyen áll. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu