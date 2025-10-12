október 12., vasárnap

Miksa névnap

10°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

DELAB: legendák beszéltek a fociról

Címkék#Csank János#Gelei József#DELAB#Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa

Csank János korábbi szövetségi kapitány az Agrártudományi Egyetemen eltöltött éveiről is beszélt a hallgatgatóságnak. Érdekes és humoros történetek hangzotak el a DELAB ünnepi beszélgetésén.

Haon.hu

Három sportlegenda, Gelei József, Csank János és Kozma Mihály osztotta meg meglátásait a magyar labdarúgás múltjával és jelenével kapcsolatban a DELAB ünnepi kiadásának legutóbbi állomásán az oDEon színpadán – írta a Debreceni Egyetem oldala. Az este folyamán Ó Nagy Ferenc, az ismert rádiós szerkesztő vezénylete mellett Gelei József, Csank János és Kozma Mihály kalauzolta el a résztvevőket a honi labdarúgás dicső múltját felelevenítve egészen napjainkig a válogatott szereplését illetően.

Három sportlegenda, Gelei József, Csank János és Kozma Mihály osztotta meg meglátásait a magyar labdarúgás múltjával és jelenével kapcsolatban a DELAB ünnepi kiadásának legutóbbi állomásán az oDEon színpadán
Három sportlegenda, Gelei József, Csank János és Kozma Mihály osztotta meg meglátásait a magyar labdarúgás múltjával és jelenével kapcsolatban a DELAB ünnepi kiadásának legutóbbi állomásán az oDEon színpadán
Forrás: Katona Ákos

DELAB: a világbajnokság

A beszélgetés során szóba került a jövő évi vb is, amelyen már 48 csapat vehet részt a korábbi 32 helyett. Kozma Mihály úgy vélte: ha most nem tudunk kijutni, akkor talán megint évtizedekig várhatunk.
– Azt látom, hogy a pénz teljesen gyarmatosította a futballt, a nemzeti jellegek eltűntek, egyre inkább távolodunk a magyaros technikától.

Az erő és a gyorsaság, ami manapság dominál a játékban, szinte minden a védekezésre épül, illetve az abból induló kontrákra, és hát a magyar csapatnak egyik sem az erőssége

– fogalmazott a magyar futsalválogatott korábbi szövetségi kapitánya. Abban minden meghívott egyetértett, hogy bár nem vezet sima út a vb-re, bíznak benne, hogy jövő nyáron a 2016-oshoz hasonló futball-láz söpör majd végig az országon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A Buzánszky 100 rendezvénysorozat részeként megtartott eseményen bonyolították le a Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa őszi szezonjának sorsolását is.

  • Superliga

A csoport:
Socca Hungary Sinter FC
Esélyetek SE
Hero FC
Lokális Felmelegedés
Linkivill FC
Borsod Bulls
Danger

B csoport:
Szabolcsi Bicskások
THCvitamin
DRS
Big Hitters
Felrúglak LSL
Jégkorszak
Másnaposok

  • Divízió II.

A csoport:
R.B. Gain Eagers
Csiszolatlan Rókák
All-stars
DEBKO FC
AmbiValencia
Love sport DU
A fakó
L9awefel

B csoport:
SFC Akadémia
Löki SE
Al-fuhool FC
Üvegtigris
Szatmár Unió
El Turcos
Szenegál FC
Cuki Cicák

C csoport:
SPSC
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Manchester Seperated
Medikus Team
Brexit Means Brexit
Jägermeisters
1GÓL1SÖR
F.R. FC

D csoport:
YNWA-FC Toma Remastered
Yamakashi
Vietnam
Tottenham
Goblin Gang
Hamzoon FC
INSOMNIA
Érzékeny Férfiak

  • Divízió III.

A csoport:
A CÉG
Dinamo Vodka
Inter ZK
Márton Áron Szakollégium
Nekem8
ToeSniffers FC
Dupladák
CsokisVanília
Coca Juniors
Le Gooners FC

B csoport:
Debrecen Saint Germain
D-Mix
Simonyi Fiúk SzLK
Babszik
Felidősök
akweef fc
Borussia Durum
Absolute Cinema
Shala7 w egry
Brotherhood

C csoport:
Abadayat FC
Szemérem Ajax
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Dombi Tibi FC
The eagles
Meningitis United
Scorpions Ball Dribblers
A kupa nyert SE
Töketlenek
Focizó Kalapok

D csoport:
Witatigris FC
Indiánok
Debreceni Aszonykórus
Neise 4.O
Nővelso SE
Ashawo FC
I'm Only Here for P.E. - F.C.
Cashmere fc
Koldus Asszonykórus
Livergoon FC

E csoport:
AlumniSzpartak
BEFU FC
Ibolya FC
Másnaposok Football Club
Pilsner United
BalotelliTubies
Turkmen FC
Nagyobb a füstje mint a lángja
Laszti
Haramball

F csoport:
Dupla kapufa
AI-Atoq
Löki SE
DEBKO FC U23
The Avengers
Mateh fc
C.HÁNYOK
Zaregha fc
Caimanera FC
JOGa Bonito

G csoport:
LEGEND FC
Taktaközi HOHE SC
Szeszfogyasztók FC
Tottenham
La Masia
Zahya 3wachar
FC Man Chest Are United
Club De Civis
Fekete sereeg
Blaugrana United

H csoport:
MÁSZ PRO MAX
B. München
8 centi SE
Harmadik felidő
Underdogs FC
Merw FC
FC Hypertension
Khaleeha Ala Allah FC
HIK FC
Reminisce Fc

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu