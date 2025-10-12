DELAB: legendák beszéltek a fociról

Három sportlegenda, Gelei József, Csank János és Kozma Mihály osztotta meg meglátásait a magyar labdarúgás múltjával és jelenével kapcsolatban a DELAB ünnepi kiadásának legutóbbi állomásán az oDEon színpadán – írta a Debreceni Egyetem oldala. Az este folyamán Ó Nagy Ferenc, az ismert rádiós szerkesztő vezénylete mellett Gelei József, Csank János és Kozma Mihály kalauzolta el a résztvevőket a honi labdarúgás dicső múltját felelevenítve egészen napjainkig a válogatott szereplését illetően.

Forrás: Katona Ákos

DELAB: a világbajnokság

A beszélgetés során szóba került a jövő évi vb is, amelyen már 48 csapat vehet részt a korábbi 32 helyett. Kozma Mihály úgy vélte: ha most nem tudunk kijutni, akkor talán megint évtizedekig várhatunk.

– Azt látom, hogy a pénz teljesen gyarmatosította a futballt, a nemzeti jellegek eltűntek, egyre inkább távolodunk a magyaros technikától.

Az erő és a gyorsaság, ami manapság dominál a játékban, szinte minden a védekezésre épül, illetve az abból induló kontrákra, és hát a magyar csapatnak egyik sem az erőssége

– fogalmazott a magyar futsalválogatott korábbi szövetségi kapitánya. Abban minden meghívott egyetértett, hogy bár nem vezet sima út a vb-re, bíznak benne, hogy jövő nyáron a 2016-oshoz hasonló futball-láz söpör majd végig az országon.

A Buzánszky 100 rendezvénysorozat részeként megtartott eseményen bonyolították le a Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa őszi szezonjának sorsolását is.