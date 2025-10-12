A debreceni sportszeretők neki is sokat köszönhetnek: Dékán Tamás számára most lezárult egy korszak, de...

– A Főnix Aréna és a Debreceni Sportuszoda különösen közel áll a szívemhez – mondta Dékán Tamás, aki 11 évig volt a Debreceni Sportcentrum gazdasági igazgatója. A Haon sport témájú podcastjében, a H szektorban arról is beszélt, hogy nehéz döntést hozott meg, de kifejtette, miért adja át másnak a stafétát.

Dékán Tamás beszélt a múltról, jelenről és jövőről.

Fotó: Vida Márton Péter

– Mindig is vágytam a sport közelébe. Szerencsére voltak olyan lehetőségek az életemben, már pályakezdőként is olyan helyekre hívtak, ami életem álma volt. 15 évnyi multinacionális cégnél töltött gazdasági vezető szerep után úgy éreztem, hogy váltani kell.

Olyan szerencsés helyzet adódott, hogy a Debreceni Sportcentrumnál az egyik legjobb barátommal, Becsky Andrással közösen tudtunk dolgozni. Csodálatos 11 év volt mögöttem, de valahol a mi szakmánkban, a mi korunkban ez természetes is, hogy váltunk

– ecsetelte.

Dékán Tamás azt is felidézte, hogy: először a 2014-es női kézilabda Eb-n vállalt szerepet,

utoljára pedig a tenisz Davis-kupán.

Néhány kulisszatitkot is elárult, mi történik egy-egy világesemény alatt a színfalak mögött.

De a 2018-as junior női kézilabda vb-ről, a kézilabda Magyar Kupa-döntőkről, s még a jégkorcsolyáról is kifejtette gondolatait.

– Van, ami a hangulatában áll nagyon közel hozzám, ez a FőnixFitt, amit Berettyán Nórával álmodtunk meg közösen – mondta.

A válogatottról, a DVSC-ről, a DEAC-ról és a világeseményekről is beszélt Dékán Tamás

Dékán Tamás szerint Debrecenben minden adott a világesemények megrendezéséhez. – Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. Egy tudatos városvezetésnek, és egyetemvezetési politikának is köszönhető, hogy a sport nagyon kiemelt helyen van. Olyan csapat van a Sportcentrumban, ahol a dolgozók gyakorlatilag mindent a legprofibb szinten megoldanak.

A szervezői gárda megbízható, városunkban ez is versenyelőnyt jelent

– árulta el Dékán Tamás, aki az adásban azt is körüljárta, gazdaságilag mit tapasztalt.

Leszögezte, hogy sportból mindenevő, de a foci az örök szerelem számára. – Külön öröm, hogy a fiammal ez egy közösen megélt eseménysorozat – osztotta meg. Szó esett a magyar labdarúgó-válogatottról, a Debreceni VSC-ről, s még a DEAC-ról is.