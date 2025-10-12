1 órája
A debreceni sportszeretők neki is sokat köszönhetnek: Dékán Tamás számára most lezárult egy korszak, de...
Többek között a magyar válogatottról és a DVSC-ről is kifejtette gondolatait. Dékán Tamás azt is elárulta, mit csinál majd a jövőben.
– A Főnix Aréna és a Debreceni Sportuszoda különösen közel áll a szívemhez – mondta Dékán Tamás, aki 11 évig volt a Debreceni Sportcentrum gazdasági igazgatója. A Haon sport témájú podcastjében, a H szektorban arról is beszélt, hogy nehéz döntést hozott meg, de kifejtette, miért adja át másnak a stafétát.
– Mindig is vágytam a sport közelébe. Szerencsére voltak olyan lehetőségek az életemben, már pályakezdőként is olyan helyekre hívtak, ami életem álma volt. 15 évnyi multinacionális cégnél töltött gazdasági vezető szerep után úgy éreztem, hogy váltani kell.
Olyan szerencsés helyzet adódott, hogy a Debreceni Sportcentrumnál az egyik legjobb barátommal, Becsky Andrással közösen tudtunk dolgozni. Csodálatos 11 év volt mögöttem, de valahol a mi szakmánkban, a mi korunkban ez természetes is, hogy váltunk
– ecsetelte.
Dékán Tamás azt is felidézte, hogy:
- először a 2014-es női kézilabda Eb-n vállalt szerepet,
- utoljára pedig a tenisz Davis-kupán.
- Néhány kulisszatitkot is elárult, mi történik egy-egy világesemény alatt a színfalak mögött.
- De a 2018-as junior női kézilabda vb-ről, a kézilabda Magyar Kupa-döntőkről, s még a jégkorcsolyáról is kifejtette gondolatait.
– Van, ami a hangulatában áll nagyon közel hozzám, ez a FőnixFitt, amit Berettyán Nórával álmodtunk meg közösen – mondta.
A válogatottról, a DVSC-ről, a DEAC-ról és a világeseményekről is beszélt Dékán Tamás
Dékán Tamás szerint Debrecenben minden adott a világesemények megrendezéséhez. – Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. Egy tudatos városvezetésnek, és egyetemvezetési politikának is köszönhető, hogy a sport nagyon kiemelt helyen van. Olyan csapat van a Sportcentrumban, ahol a dolgozók gyakorlatilag mindent a legprofibb szinten megoldanak.
A szervezői gárda megbízható, városunkban ez is versenyelőnyt jelent
– árulta el Dékán Tamás, aki az adásban azt is körüljárta, gazdaságilag mit tapasztalt.
Leszögezte, hogy sportból mindenevő, de a foci az örök szerelem számára. – Külön öröm, hogy a fiammal ez egy közösen megélt eseménysorozat – osztotta meg. Szó esett a magyar labdarúgó-válogatottról, a Debreceni VSC-ről, s még a DEAC-ról is.
Dékán Tamás egyébként a Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter Kft. ügyvezetőjeként is dolgozik, a SET Központot Szántó Sándorral közösen igazgatják, Balogh Tamással pedig az UniFitet, így a Nagyerdei Stadion környékén is sokszor látható. Mint elmondta, mindig is egyetemi polgár volt, a DEAC pedig az egyetemi közösségnek a része – itt pedig a brandről, a jégkorongról és a Bács Zoltán kancellárral való remek kapcsolatáról is szót ejtett.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Dékán Tamás a folytatásban a Debreceni Egyetem Vállalati Koordinációs Központ vezetését veszi át, röviden azt is kifejtette, milyen feladatok várnak rá.
– Egy nagyon megtisztelő, ugyanakkor nagyon sok kihívással teli feladat. Gyakorlatilag visszatérek az eredeti szakmámhoz. Itt a többségi tulajdonú egyetemi cégeknek a dolgaival kell foglalkoznom, illetve koordinálni kell azokat. Az egyetem vezetésével közösen azon kell dolgozni, hogy ezek a cégek az eddigiekhez hasonlóan hatékonyan, minden szempontnak megfelelően, jól tudjanak működni. Most még az ismerkedési fázisban vagyunk, az előző hetekben nagyon sok jó tapasztalatom volt.
Örülök, hogy ötvenévesen ilyen lehetőséget kaptam. Az eddigi tudásomat megpróbálom minél jobban felhasználni a cél érdekében
– fogalmazott Dékán Tamás, aki többeknek is köszönetet mondott azért, hogy a Debreceni Sportcentrumnál dolgozhatott. Ígéri, hogy sporttól nem szakad el, továbbra is aktívan jelen lesz az eseményeken.
A podcast itt hallgatható meg:
Csak halászni ment a hajdú-bihari horgász, őt is meglepte, mi nézett vissza rá a horogról
haon.hu PODCAST
- Az első komoly erőpróba előtt áll a DVSC Schaeffler!
- DVSC: Következik az igazi vizsga, merre lép tovább a klub?
- Olyan esemény készül a Debreceni Egyetemen, ami megmozgathatja a régiót
- Bajnokok Ligája: Magyar kapus nehezítheti meg a DVSC dolgát
- H szektor: Les volt vagy nem volt les?