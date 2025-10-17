október 17., péntek

Debreceni VSC

1 órája

DVSC: Varga Ádám és a csapat is felkészült a paksiak játékából

A kapus gyorsan beillsezkedett a Lokiba.

Haon.hu
DVSC: Varga Ádám és a csapat is felkészült a paksiak játékából

Varga Ádámot, a Debreceni VSC kapusát kérdezte a Loki TV a Paks elleni szombati rangadó előtt.

Forrás: Czinege Melinda/Nemzeti Sport

Varga Ádámot, a Debreceni VSC kapusát kérdezte a Loki TV a Paks elleni szombati rangadó előtt. A kapus elmondta, tudják, hogy nehéz mérkőzés vár rájuk, de ennek megfelelően készültek egész héten. – Egy veretlen csapattal fogunk megmérkőzni, ami jó kihívás és motiváció, nagyon várjuk az összecsapást. A kapusedzések is mindig úgy vannak alakítva, hogy az adott ellenfél játékstílusára készülünk, egész héten nagy hangsúly volt a beadásokon, a magas labdákon a 16-oson belül. A csapatvédekezést is úgy kell megszervezni, hogy ne maradjanak üres játékosok a 16-oson belül, de szerintem készen áll a csapat – nyilatkozta a 26 éves játékos, aki elmondása szerint gyorsan beilleszkedett, mert jó közeg fogadta és a várost is megszerette.

