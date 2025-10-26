Ez nem a véletlen műve: gálázott és egy pontra az első helytől a DVSC!

Jó előjelekkel várta a Debreceni VSC a Újpest elleni meccset, hiszen az elmúlt fordulókban veretlen maradt Sergio Navarro együttese. A meccs előtt borítékolható volt, hogy sokan lesznek a Nagyerdei Stadion lelátóin, ráadásul az is motiválhatta a hazaiakat, hogy az éllovas Paks vereséget szenvedett, így egy pontra megközelíthették volna az első pozíciót a cívisvárosiak. Emellett pedig a 12 csapatos NB I. fennállása óta a legjobban kezdhetett volna szezont a Vasutas, ha legyőzi a fővárosi lilákat. Minden adott volt tehát, hogy a DVSC-Újpest meccs igazi rangadó legyen.

Debreceni VSC: Sergio Navarro együttese történelmet írhatott a vasárnapi meccsen. Forrás: NS-archív

Debreceni VSC: Micsoda félidő

A kezdést megelőzően a két szurkolótábor „üdvözölte” egymást, a lelátók pedig szépen megteltek, igazi rangadóra lehetett számítani. A meccset a lilában futballozó vendégek kezdték, a DVSC fehérben lépett pályára. A tizenkilencedik másodpercben Matko fejelt, de les miatt a hazaiak jöhettek. A Loki sem maradt adós az ellenakcióval, de az UTE kapusa magabiztosan húzta le a labdát. A kezdeti rohanás után visszább vettek a csapatok, lassan magához vette a kezdeményezést a Debreceni VSC. Mondhatni egymás hibáiból éltek a felek. A 8. percben góllá érett a hazaiak nyomása, Bárány Donát talűált az újpesti kapuba. A 12. percben Kocsis Dominik lépett ki, el is tolta Piscitelli mellett a labdát, de az olasz kapus bravúrt mutatott be. Ment az adok-kapok rendesen, Aljosa Matko húzott el a szélen, Varga Ádám hatalmasat védett. Ebből a DVSC jött ki jobban: Amos Youga egy óriási átlövéssel 2–0-ra módosította az állást a 15. percben. Nagyon szervezettnek tűnt a DVSC, látszott a futballistákon a magabiztosság. A 20. minutumban Bárány duplázhatott volna, de Piscitelli újfent a helyén volt, a szögletből Lang is gólt szerezhetett volna, de a lövés a lilák szurkolótáborában kötött ki. Ebben a periódusban a meccset is eldönthette volna a cívisvárosi csapat, de az Újpest olasz kapusa tartotta csapatát. A 30. percben azonban már ő sem segíthetett: Bárány Donát újabb gólt szerzett! Érthetően már nem hajtott annyira a DVSC, de érdekes, hogy a hátrányban lévő Újpest sem, a félidőben 3–0 volt az állás.