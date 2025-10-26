1 órája
Ez nem a véletlen műve: gálázott és egy pontra az első helytől a DVSC!
A DVSC vasárnap délután az Újpest együttesét fogadta a Fizz Ligában. Fantasztikusan kezdett a Debreceni VSC és teljesen megérdemelt győzelmet aratott.
Jó előjelekkel várta a Debreceni VSC a Újpest elleni meccset, hiszen az elmúlt fordulókban veretlen maradt Sergio Navarro együttese. A meccs előtt borítékolható volt, hogy sokan lesznek a Nagyerdei Stadion lelátóin, ráadásul az is motiválhatta a hazaiakat, hogy az éllovas Paks vereséget szenvedett, így egy pontra megközelíthették volna az első pozíciót a cívisvárosiak. Emellett pedig a 12 csapatos NB I. fennállása óta a legjobban kezdhetett volna szezont a Vasutas, ha legyőzi a fővárosi lilákat. Minden adott volt tehát, hogy a DVSC-Újpest meccs igazi rangadó legyen.
Debreceni VSC: Micsoda félidő
A kezdést megelőzően a két szurkolótábor „üdvözölte” egymást, a lelátók pedig szépen megteltek, igazi rangadóra lehetett számítani. A meccset a lilában futballozó vendégek kezdték, a DVSC fehérben lépett pályára. A tizenkilencedik másodpercben Matko fejelt, de les miatt a hazaiak jöhettek. A Loki sem maradt adós az ellenakcióval, de az UTE kapusa magabiztosan húzta le a labdát. A kezdeti rohanás után visszább vettek a csapatok, lassan magához vette a kezdeményezést a Debreceni VSC. Mondhatni egymás hibáiból éltek a felek. A 8. percben góllá érett a hazaiak nyomása, Bárány Donát talűált az újpesti kapuba. A 12. percben Kocsis Dominik lépett ki, el is tolta Piscitelli mellett a labdát, de az olasz kapus bravúrt mutatott be. Ment az adok-kapok rendesen, Aljosa Matko húzott el a szélen, Varga Ádám hatalmasat védett. Ebből a DVSC jött ki jobban: Amos Youga egy óriási átlövéssel 2–0-ra módosította az állást a 15. percben. Nagyon szervezettnek tűnt a DVSC, látszott a futballistákon a magabiztosság. A 20. minutumban Bárány duplázhatott volna, de Piscitelli újfent a helyén volt, a szögletből Lang is gólt szerezhetett volna, de a lövés a lilák szurkolótáborában kötött ki. Ebben a periódusban a meccset is eldönthette volna a cívisvárosi csapat, de az Újpest olasz kapusa tartotta csapatát. A 30. percben azonban már ő sem segíthetett: Bárány Donát újabb gólt szerzett! Érthetően már nem hajtott annyira a DVSC, de érdekes, hogy a hátrányban lévő Újpest sem, a félidőben 3–0 volt az állás.
Ott folytatták, ahol abbahagyták
A második játékrészt a DVSC kezdte, Vajda Botond érkezett a szünetben Guerrero helyett. A debreceni szurkolók lelkesedése nem hagyott alább, de az újpestiek is kezdtek éledezni, a vendég B közép nyíltan kimondta, mit gondol játékosaik teljesítményéről. Sergio Navarro már úgy is gondolkozhatott, hogy csütörtökön a MOL Magyar Kupában a Honvéd ellen játszik a csapat. Az 56. percben a kezdőként pályára lépő saját nevelésű Cibla Flórián megszerezte élete első NB I.-es gólját. Nem állt le a DVSC, Cibla Flórián ezúttal gólpasszt adott: Kocsis Dominik talált be az 59. percben. A 62. percben Karakó Ferenc tizenegyest ítélt az Újpestnek, Medeiros pedig értékesítette a büntetőt. A frissen becserélt Sissoko is kísérletezett, de lövése elkerülte a kaput. Az Újpest a 74. minutumban még eggyel közeledett, Lacoux szerezte a gólt. Sosem látott összeállításban játszott a végéhez közeledve a fehér mezes csapat, szó sem érheti a ház elejét. A folytatásban nagy helyzetek már nem alakultak ki, 5–2-re kiütötte ellenfelét a DVSC.
A tények:
NB I. 11. Forduló
DVSC-Újpest 5–2 (3–0)
Nagyerdei Stadion, 6647 néző, Vezette: Karakó F.
DVSC: Varga – Szécsi, Mejías, Lang, Guerrero (Vajda 46.) – Youga (Manzanara 68.), Szűcs, Dzsudzsák (Szuhodovszki 60.)– Cibla, Kocsis (Gordic 68.), Bárány (Sissoko 60.) Vezetőedző: Sergio Navarro.
Újpest: Piscitelli – Rasak, Nunes, Goncalves, Duarte, Madeiros – Ademi, Tucic – Ljujic (Lacoux 60.), Horváth (Beridze 32.)– Matko Vezetőedző: Damir Krznar
Gól: Bárány 1–0 (8. perc), Youga 2–0 (15. perc), Bárány 3–0 (30. perc), Cibla 4–0 (56. perc), Kocsis 5–0 (59. perc), Medeiros 5–1 (63. perc), Lacoux 5–2 (74. perc),
