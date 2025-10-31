október 31., péntek

Labdarúgás

45 perce

Hoppá! Ez a küföldi csapat szemelte ki a DVSC fiatal labdarúgóját?

Címkék#New England Revolution#DVSC#Debreceni VSC

Tényleg tengerentúli ajánlat futhat be a tavaly nyáron a Lokihoz szerződő középpályásért? A Debreceni VSC-től ki kellene vásárolni, mivel 2027-ig van szerződése.

Haon.hu

Sajtóhírek szerint tengerentúli lehetőség adódhat a Debreceni VSC középpályása, Szűcs Tamás előtt. A 20 éves labdarúgó iránt állítólag több klub is érdeklődik, köztük egy MLS-csapat is. Az M4 Sport újságírója, Cseh Benjámin szerint az észak-amerikai ligából a New England Revolution szemelte ki a játékost, aki az idei szezonban is alapembere a Lokinak. 

debreceni vsc, dvsc
Debreceni VSC: Vajda Botond, Szűcs Tamás és Bárány Donát tavaly arról is szót ejtett a Piros-Fehér Történetek elnevezésű eseményen, hogy később külföldön is játszanának.
Forrás: Napló-archív

Az USA-ban a legközelebbi átigazolási időszak januárban kezdődik – írja az nb1.hu.

Azonban érdemes fenntartással kezelni a hírt, értesüléseink szerint a DVSC nem szeretné értékesíteni Szűcs Tamás játékjogát.

Szűcs Tamás a Debreceni VSC-ben

Szűcs tavaly nyáron, kölcsönbe igazolt Debrecenbe a dán FC Köbenhavntól, azóta alapemberré vált. Az előző idény felénél a DVSC végleg megvásárolta játékjogát, amely a Transfermarkt becslései szerint jelenleg 500 ezer eurót ér. Jelenlegi szerződése 2027 nyarán jár le. Eddigi szűk másfél debreceni szezonja során 43 mérkőzésen jutott szóhoz, ezeken öt gólt szerzett.

 


 

