Hoppá! Ez a küföldi csapat szemelte ki a DVSC fiatal labdarúgóját?

Sajtóhírek szerint tengerentúli lehetőség adódhat a Debreceni VSC középpályása, Szűcs Tamás előtt. A 20 éves labdarúgó iránt állítólag több klub is érdeklődik, köztük egy MLS-csapat is. Az M4 Sport újságírója, Cseh Benjámin szerint az észak-amerikai ligából a New England Revolution szemelte ki a játékost, aki az idei szezonban is alapembere a Lokinak.

Debreceni VSC: Vajda Botond, Szűcs Tamás és Bárány Donát tavaly arról is szót ejtett a Piros-Fehér Történetek elnevezésű eseményen, hogy később külföldön is játszanának.

Forrás: Napló-archív

Információim szerint Szűcs Tamás iránt több klub is érdeklődik, az egyik az MLS-ben szereplő New England Revolution lehet. @NERevolution pic.twitter.com/BAIj14ibEU — Cseh Benjámin (@cseh_benjamin) October 31, 2025

Az USA-ban a legközelebbi átigazolási időszak januárban kezdődik – írja az nb1.hu.

Azonban érdemes fenntartással kezelni a hírt, értesüléseink szerint a DVSC nem szeretné értékesíteni Szűcs Tamás játékjogát.

Szűcs Tamás a Debreceni VSC-ben

Szűcs tavaly nyáron, kölcsönbe igazolt Debrecenbe a dán FC Köbenhavntól, azóta alapemberré vált. Az előző idény felénél a DVSC végleg megvásárolta játékjogát, amely a Transfermarkt becslései szerint jelenleg 500 ezer eurót ér. Jelenlegi szerződése 2027 nyarán jár le. Eddigi szűk másfél debreceni szezonja során 43 mérkőzésen jutott szóhoz, ezeken öt gólt szerzett.