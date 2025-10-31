45 perce
Hoppá! Ez a küföldi csapat szemelte ki a DVSC fiatal labdarúgóját?
Tényleg tengerentúli ajánlat futhat be a tavaly nyáron a Lokihoz szerződő középpályásért? A Debreceni VSC-től ki kellene vásárolni, mivel 2027-ig van szerződése.
Sajtóhírek szerint tengerentúli lehetőség adódhat a Debreceni VSC középpályása, Szűcs Tamás előtt. A 20 éves labdarúgó iránt állítólag több klub is érdeklődik, köztük egy MLS-csapat is. Az M4 Sport újságírója, Cseh Benjámin szerint az észak-amerikai ligából a New England Revolution szemelte ki a játékost, aki az idei szezonban is alapembere a Lokinak.
Az USA-ban a legközelebbi átigazolási időszak januárban kezdődik – írja az nb1.hu.
Azonban érdemes fenntartással kezelni a hírt, értesüléseink szerint a DVSC nem szeretné értékesíteni Szűcs Tamás játékjogát.
Szűcs Tamás a Debreceni VSC-ben
Szűcs tavaly nyáron, kölcsönbe igazolt Debrecenbe a dán FC Köbenhavntól, azóta alapemberré vált. Az előző idény felénél a DVSC végleg megvásárolta játékjogát, amely a Transfermarkt becslései szerint jelenleg 500 ezer eurót ér. Jelenlegi szerződése 2027 nyarán jár le. Eddigi szűk másfél debreceni szezonja során 43 mérkőzésen jutott szóhoz, ezeken öt gólt szerzett.
Micsoda? Nem hiszed el, milyen hotelben lakik a DVSC megbukott edzője!