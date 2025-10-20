Simán győzött a kis Loki Putnokon

A mérkőzésen a debreceniek folytatták jó sorozatukat, eredményes játékkal rukkoltak elő. Az első féidőben két gólt is rúgotak a fiatalok, a hazai gárda csak egy büntetővel tudott válaszolni. A szünet után a DVSC II. elvarrta a szálakat, újabb gólt szerzett, és biztos, 3–1 arányú győzelmet aratott – írta a Loki honlapja.

NB III., Észak-keleti csoport, 12. forduló. Putnok-DVSC II. 1-3 (1-2). Putnok, 300 néző. Vezette: Gindl Sz. DVSC II.: Erdélyi – Tercza (Sánta, 65.), Asztalos, Rácz, Mona, Perpék, Cibla (Patai, 65.),, Doktor (Vazquez, 79.), Bodnár (Farkas T., 46.), Egri (Bökönyi, 79.), Batai. Vezetőedző: Máté Péter. Gól: Angyal (24.), illetve Perpék (18.), Doktor (26.), Farkas T. (56.).