Papp László: A Lokinak működnie kell, vagy a jelenlegi többségi tulajdonossal, vagy nélküle!

Hiába szerepel kiválóan a Fizz Ligában a Debreceni VSC labdarúgócsapata, a Loki drukkerei mégsem lehetnek teljesen nyugodtak: szeptemberben mélyütésként érkezett a hír, hogy anyagi problémák sújtják a piros-fehéreket. Papp László polgármester másnap közleményben reagált a helyzetre. Ebben leszögezte, a pénzügyi kötelezettségek pontos teljesítése az alapja a klub működésének, ezért megengedhetetlen, hogy ebben a tekintetben ne legyen rend, és ennek biztosítását elvárja a mindenkori többségi tulajdonostól. A közlésből az is kiderült, a város és a helyi szponzorok együttműködésének köszönhetően az átmeneti likviditási nehézségek megszűntek, a DVSC Futballszervező Zrt. gazdasági stabilitása biztosított, a kötelezettségek teljesítése folyamatos.

Papp László álláspontja egyértelmű: a Debreceni VSC-nek működnie kell, vagy a jelenlegi többségi tulajdonossal, vagy nélküle

Debreceni VSC: jelentős szponzori szerződések

Azóta egy hónap telt el, a Haon pedig arról érdeklődött a polgármesternél, történt-e további előrelépés a Lokival kapcsolatban. – Folyamatosan zajlik a klub konszolidációja, az igazgatóság kedden is estébe nyúlóan foglalkozott ezzel.

Az elmúlt néhány hétben sikerült jelentős szponzori szerződéseket kötni, amelyek a Nagyerdei Stadionban és a mezen is láthatóvá válnak

– hívta fel a figyelmet Papp László, aki nem tud elképzelni olyan forgatókönyvet, hogy a DVSC bármilyen kárt szenvedjen a bajnokságban a kialakult szituáció miatt. – Amikor egy, a klubbal kapcsolatos helyzetet kell megoldani, akkor az önkormányzat és a polgármester az, akinek ebben a leginkább megvan a feladata, az elköteleződése, ám hála istennek a helyi üzleti élet is mellettünk van – emelte ki a város vezetője, hozzátéve, bár millió dologgal kell foglalkozniuk, a Loki mindig ott van a látóterében.

Nincs hatályban a szindikátusi szerződés

A Debreceni VSC mostani tulajdonosi struktúráját meghatározó szindikátusi szerződés 2022 nyarán lépett érvénybe, három évre szóló időtartammal. A megállapodás alapján a DVSC elnökének, a francia Ike Thierry Zaengelnek a cége, az NSE Sport Invest Kft. a klub többségi tulajdonosa. Papp László ezzel kapcsolatban elmondta, a megállapodás a nyáron lejárt, így jelen pillanatban nincs hatályban.

De nem is ez a kulcs, a megnyugtató megoldást egészen másban látom. A Lokinak működnie kell, vagy a jelenlegi többségi tulajdonossal, vagy nélküle!

– jelentette ki a város vezetője.

