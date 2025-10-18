DVSC: az új futballbíró-generáció egyik legfelkapottabja vezeti a Paks elleni rangadót

Az MLSZ honlapjáról kiderült, hogy Rúsz Márton vezeti a szombaton 16.15-től kezdődő Paks-DVSC rangadót (tv: M4 Sport). A 31 éves borsodi születésű játékvezető eddig tízszer fújt a Debreceni VSC első osztályú bajnokijain, legutóbb az FTC elleni mérkőzésen.