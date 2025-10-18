Debreceni VSC
12 perce
DVSC: az új futballbíró-generáció egyik legfelkapottabja vezeti a Paks elleni rangadót
Nem a Loki-drukkerek kedvenc bírója.
Rúsz Márton vezeti a Paks-DVSC bajnokit
Forrás: Nemzeti Sport-archív
Az MLSZ honlapjáról kiderült, hogy Rúsz Márton vezeti a szombaton 16.15-től kezdődő Paks-DVSC rangadót (tv: M4 Sport). A 31 éves borsodi születésű játékvezető eddig tízszer fújt a Debreceni VSC első osztályú bajnokijain, legutóbb az FTC elleni mérkőzésen.
Ezt ne hagyja ki!Debreceni VSC
11 órája
Papp László: A Lokinak működnie kell, vagy a jelenlegi többségi tulajdonossal, vagy nélküle!
Ezt ne hagyja ki!Debreceni VSC
17 órája
DVSC: Varga Ádám és a csapat is felkészült a paksiak játékából
A Loki legutóbbi bajnokijának összefoglalója:
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre