Debreceni VSC

DVSC: az új futballbíró-generáció egyik legfelkapottabja vezeti a Paks elleni rangadót

Nem a Loki-drukkerek kedvenc bírója.

Rúsz Márton vezeti a Paks-DVSC bajnokit

Az MLSZ honlapjáról kiderült, hogy Rúsz Márton vezeti a szombaton 16.15-től kezdődő Paks-DVSC rangadót (tv: M4 Sport). A 31 éves borsodi születésű játékvezető eddig tízszer fújt a Debreceni VSC első osztályú bajnokijain, legutóbb az FTC elleni mérkőzésen. 

A Loki legutóbbi bajnokijának összefoglalója:

 

