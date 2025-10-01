október 1., szerda

Labdarúgás

1 órája

Bárki ezen meglepődött? Ismét megbüntette a DVSC-t az MLSZ – hivatalos!

A Debreceni VSC-t újra „elővette az MLSZ. Ne feledjük, a következő meccsén még szektorbezárás is lesz.

Haon.hu

Ugyan ki lepődne meg azon, hogy ezen a héten is megbüntette az MLSZ a Debreceni VSC-t? Az illetékesek szerint Kisvárda ellen viselkedtek úgy a hajdúsági drukkerek, hogy azt szabályozni kell. – A FEB a DVSC-t összevont eljárásban (az FTC és a Kisvárda elleni mérkőzésekkel kapcsolatban) szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai és tárgyak pályára bedobása miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi – írták

A héten már beszámoltunk hasonló hírről, hétfőn írtuk, hogy a Győr elleni hazai meccsen már korábban szektorbezárással sújtották a klubot. Erről itt olvashatnak: 

