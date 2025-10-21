október 21., kedd

Orsolya névnap

11°
+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni VSC

33 perce

Durva állítások: áll a bál a Lokinál? Ezért léphetnek vissza a spanyolok a DVSC megvásárlásától?

Címkék#DVSC#Loki#Manuel Villalobos#probléma#tulajdonos#Debreceni VSC

Elég egyoldalú posztban próbált magyarázatot adni a jelenlegi helyzetre Manuel Villalobos az X-en. Ebben úgy próbálta beállítani, mintha minden baj a Debreceni VSC körül a helyi vezetők és az önkormányzat miatt lenne. Érdemes ezt fenntartással kezelni.

Molnár Szilárd

Megdöbbentő poszttal jelentkezett a Debreceni VSC-vel kapcsolatban az X-en Manuel Villalobos. Hiába szerepel jól a magyar bajnokságban a Loki, mégis leginkább a lehetséges tulajdonosváltással és anyagi problémákkal kötik össze a klub nevét mostanában. Előbbi már jó ideje húzódik, a spanyol székhelyű Five Eleven Capital tavasszal vásárolt 10 százalék tulajdonrészt a klubból, és akkor arról volt szó, hogy idővel többségi tulajdonossá válhat. Ez azóta sem történt, meg, és nem elég baj a tárgyalások elhúzódása, már anyagi problémák is felléptek a csapatnál, amit Papp László polgármester sem hagyott szó nélkül. Azóta már új szponzorok jelentek meg a klubnál, és elsőként írtunk arról, hogy egy angol befektető is érdeklődik a DVSC iránt, ezzel kapcsolatban kedden közöltünk új információkat.

Megdöbbentő poszttal jelentkezett a Debreceni VSC-vel kapcsolatban az X-en Manuel Villalobos., aki arról írt,miért ne valósult meg eddig a tulajdonosváltás.
Megdöbbentő poszt jelent meg az X-en a Debreceni VSC-vel kapcsolatban 
Forrás:  Napló-archív

Debreceni VSC: furcsa állítások a klubról

Manuel Villalobos feltehetően a Five Eleven Capitalhoz köthető személy, aki korábban elsőként számolt be a Real Madrid egyik fiataljának érkezéséről? már korábban is posztolt a Debreceni VSC-ről, ő írt először arról, hogy a Real Madrid utánpótlásából a piros-fehérekhez kerül egy fiatal támadó, Erik Vázquez. Most pedig itt ez a zavaros poszt, ami nem vet túl jó fényt a klubra – ha egyáltalán ebből bármi is igaz. A közlés már elve egy nagyon erős felütéssel kezdődik: szerinte a városi önkormányzat „ellopta” a klub nevét – és innentől szó szerint idézzük az írást.

A (DVSC) névhez fűződő minden jogot az önkormányzatnak adtak át, így most ők a tulajdonosai mindennek. Ez az egyik fő oka annak, hogy a Five Eleven Capital fontolóra vette a klub megvásárlásának leállítását. Az EY által készített átvilágítás több mint 40 problémát („red flag”-et) tárt fel. Ha a klub akadémiai játékost szeretne szerepeltetni, 50.000 eurót kell fizetnie az akadémiának, miközben az akadémia maga a felnőtt csapatban játszó magyar játékosok után kap finanszírozást.
A Debreceni VSC nem az akadémia tulajdonosa – annak tulajdonosai az önkormányzat és az egyetem, akik egyben a stadion tulajdonosai is. Nem engedik, hogy a klub a meccsnapokon hasznosítsa a stadiont, így a klubnak gyakorlatilag nincs bevétele, és csak a tulajdonosok anyagi támogatásának köszönhetően marad életben, mivel az önkormányzat pénzügyileg „fojtogatja” a klubot.
Az előző vezérigazgató, Makray Balázs, a klub számára rendkívül hátrányos szerződéseket írt alá – köztük az Adidasszal kötött megállapodást, amely jelentős költséget ró a klubra, és 2025 decemberéig érvényes – ami egyértelműen a szakszerűtlen vezetés jele, hiszen a futballszezon májusban ér véget.

Eddig a poszt, ami ránézésre is több – fogalmazzunk így – a valóságtól kissé elrugaszkodott dolgot jegyez: tudomásunk szerint például az akadémiának négy tulajdonosa (debreceni önkormányzat, Debreceni Egyetem, a DVSC és a DVSC egyesület) van, az önkormányzat nem „fojtogatja” pénzügyileg a klubot, hanem éppenhogy szerepet játszott az új támogatók belépésében, és Makray Balázs, a Loki intézményi és stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója korábban nem a vezérigazgatói posztot töltötte be, hanem cégvezető volt.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu