Durva állítások: áll a bál a Lokinál? Ezért léphetnek vissza a spanyolok a DVSC megvásárlásától?

Megdöbbentő poszttal jelentkezett a Debreceni VSC-vel kapcsolatban az X-en Manuel Villalobos. Hiába szerepel jól a magyar bajnokságban a Loki, mégis leginkább a lehetséges tulajdonosváltással és anyagi problémákkal kötik össze a klub nevét mostanában. Előbbi már jó ideje húzódik, a spanyol székhelyű Five Eleven Capital tavasszal vásárolt 10 százalék tulajdonrészt a klubból, és akkor arról volt szó, hogy idővel többségi tulajdonossá válhat. Ez azóta sem történt, meg, és nem elég baj a tárgyalások elhúzódása, már anyagi problémák is felléptek a csapatnál, amit Papp László polgármester sem hagyott szó nélkül. Azóta már új szponzorok jelentek meg a klubnál, és elsőként írtunk arról, hogy egy angol befektető is érdeklődik a DVSC iránt, ezzel kapcsolatban kedden közöltünk új információkat.

Debreceni VSC: furcsa állítások a klubról

Manuel Villalobos feltehetően a Five Eleven Capitalhoz köthető személy, aki korábban elsőként számolt be a Real Madrid egyik fiataljának érkezéséről? már korábban is posztolt a Debreceni VSC-ről, ő írt először arról, hogy a Real Madrid utánpótlásából a piros-fehérekhez kerül egy fiatal támadó, Erik Vázquez. Most pedig itt ez a zavaros poszt, ami nem vet túl jó fényt a klubra – ha egyáltalán ebből bármi is igaz. A közlés már elve egy nagyon erős felütéssel kezdődik: szerinte a városi önkormányzat „ellopta” a klub nevét – és innentől szó szerint idézzük az írást.

A (DVSC) névhez fűződő minden jogot az önkormányzatnak adtak át, így most ők a tulajdonosai mindennek. Ez az egyik fő oka annak, hogy a Five Eleven Capital fontolóra vette a klub megvásárlásának leállítását. Az EY által készített átvilágítás több mint 40 problémát („red flag”-et) tárt fel. Ha a klub akadémiai játékost szeretne szerepeltetni, 50.000 eurót kell fizetnie az akadémiának, miközben az akadémia maga a felnőtt csapatban játszó magyar játékosok után kap finanszírozást.

A Debreceni VSC nem az akadémia tulajdonosa – annak tulajdonosai az önkormányzat és az egyetem, akik egyben a stadion tulajdonosai is. Nem engedik, hogy a klub a meccsnapokon hasznosítsa a stadiont, így a klubnak gyakorlatilag nincs bevétele, és csak a tulajdonosok anyagi támogatásának köszönhetően marad életben, mivel az önkormányzat pénzügyileg „fojtogatja” a klubot.

Az előző vezérigazgató, Makray Balázs, a klub számára rendkívül hátrányos szerződéseket írt alá – köztük az Adidasszal kötött megállapodást, amely jelentős költséget ró a klubra, és 2025 decemberéig érvényes – ami egyértelműen a szakszerűtlen vezetés jele, hiszen a futballszezon májusban ér véget.

Eddig a poszt, ami ránézésre is több – fogalmazzunk így – a valóságtól kissé elrugaszkodott dolgot jegyez: tudomásunk szerint például az akadémiának négy tulajdonosa (debreceni önkormányzat, Debreceni Egyetem, a DVSC és a DVSC egyesület) van, az önkormányzat nem „fojtogatja” pénzügyileg a klubot, hanem éppenhogy szerepet játszott az új támogatók belépésében, és Makray Balázs, a Loki intézményi és stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója korábban nem a vezérigazgatói posztot töltötte be, hanem cégvezető volt.

