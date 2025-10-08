Kihasználva a szünetet edzőmérkőzést játszott a Loki

A Debreceni VSC szerdán felkészülési mérkőzést vívott az NB II.-ben jól szereplő Karcaggal a Nagyerdei Stadionban. A találkozón olyan labdarúgók is nagyobb szerepet kaptak, akik a pontvadászatban eddig kevesebb játékperccel rendelkeznek, míg a vendégeknél a Loki több kölcsönjátékosa is pályára lépett. A DVSC szerezte meg a vezetést a 28. percben: egy szöglet után Fran Manzanara fejelt a kapu jobb oldalába. A második játékrészben Pape Sissoko találatát les miatt nem adták meg, a későbbiekben a kapusok mindkét oldalon mutattak be bravúrt. A 72. percben Székely Dávid fejesével egyenlített a Karcag, a találkozó végül döntetlennel zárult – írja a Loki oldala, ahol a teljes tudósítást elolvashatják.

Felkészülési mérkőzés.

DVSC-Karcag 1–1 (1–0).

DVSC: Pálfi – Szécsi, Manzanara, Kulbacsuk, Cibla, Camarasa, Gordic, Komáromi, Szuhodovszki, Bermejo, Sissoko. Cserék: Tercza, Dacosta, Silue, Asztalos. Vezetőedző: Sergio Navarro.

Gól: Manzanara (28.), illetve Székely (72.).