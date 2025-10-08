október 8., szerda

Koppány névnap

17°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Kihasználva a szünetet edzőmérkőzést játszott a Loki

Címkék#Loki#Karcag#Debreceni VSC

A DVSC a bajnokikon eddig kevesebb szerephez jutó futballisták játszottak.

Haon.hu
Kihasználva a szünetet edzőmérkőzést játszott a Loki

A Debreceni VSC szerdán felkészülési mérkőzést vívott az NB II.-ben jól szereplő Karcaggal a Nagyerdei Stadionban.

Forrás: DVSC

A Debreceni VSC szerdán felkészülési mérkőzést vívott az NB II.-ben jól szereplő Karcaggal a Nagyerdei Stadionban. A találkozón olyan labdarúgók is nagyobb szerepet kaptak, akik a pontvadászatban eddig kevesebb játékperccel rendelkeznek, míg a vendégeknél a Loki több kölcsönjátékosa is pályára lépett. A DVSC szerezte meg a vezetést a 28. percben: egy szöglet után Fran Manzanara fejelt a kapu jobb oldalába. A második játékrészben Pape Sissoko találatát les miatt nem adták meg, a későbbiekben a kapusok mindkét oldalon mutattak be bravúrt. A 72. percben Székely Dávid fejesével egyenlített a Karcag, a találkozó végül döntetlennel zárult – írja a Loki oldala, ahol a teljes tudósítást elolvashatják.

Felkészülési mérkőzés.
DVSC-Karcag 1–1 (1–0).
DVSC: Pálfi – Szécsi, Manzanara, Kulbacsuk, Cibla, Camarasa, Gordic, Komáromi, Szuhodovszki, Bermejo, Sissoko. Cserék: Tercza, Dacosta, Silue, Asztalos. Vezetőedző: Sergio Navarro.
Gól: Manzanara (28.), illetve Székely (72.).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu