Labdarúgás

2 órája

Máté Péter együttese jelenleg 13 ponttal a 9. helyen áll a tabellán

Haon.hu
Putnokra utazik a pontokért a kis Loki

ehéz feladat vár a három forduló óta veretlen DVSC II. együttesére az NB III. Észak-keleti csoportja 12. fordulójában.

Forrás: DVSC

Nehéz feladat vár a három forduló óta veretlen DVSC II. együttesére az NB III. Észak-keleti csoportja 12. fordulójában. A kis Loki vasárnap 13 órától a jó játékerőt képviselő Putnok otthonában lép pályára. Máté Péter együttese jelenleg 13 ponttal a 9. helyen áll a tabellán, míg a putnokiak 18 egységet gyűjtve a 6. pozíciót foglalják el. Kifejezetten éles, küzdelmes mérkőzés várható, Máté Péter vezetőedző együttese remélhetőleg folytatni tudja jó sorozatát – írja a DVSC honlapja.

 

