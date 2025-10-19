Putnokra utazik a pontokért a kis Loki

Nehéz feladat vár a három forduló óta veretlen DVSC II. együttesére az NB III. Észak-keleti csoportja 12. fordulójában. A kis Loki vasárnap 13 órától a jó játékerőt képviselő Putnok otthonában lép pályára. Máté Péter együttese jelenleg 13 ponttal a 9. helyen áll a tabellán, míg a putnokiak 18 egységet gyűjtve a 6. pozíciót foglalják el. Kifejezetten éles, küzdelmes mérkőzés várható, Máté Péter vezetőedző együttese remélhetőleg folytatni tudja jó sorozatát – írja a DVSC honlapja.