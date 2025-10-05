4 órája
Te is kint vacogtál a Loki Győr elleni rangadóján a Nagyerdei Stadionban? Keresd magad a képeken! - fotókkal
Keresd magad a DVSC-Győr képgaléria fotóin! A rossz idő ellenére jó volt a hangulat a stadion lelátóján a Debreceni VSC bajnokiján.
Fogvacogtató hidegben játszották le a Debreceni VSC és a Győr rangadóját a Nagyerdei Stadionban szombat este. A cudar idő ellenére több mint 5000-en voltak így is a lelátón, és látták, hogy Dzsudzsák Balázs fantasztikus szabadrúgásgólja ellenére megosztoztak a pontokon a csapatok.
Debreceni VSC: keresd magad a képeken!
Összeállításunkban ezúttal nem a góloké és a helyzeteké a főszerep, hanem azoké, akik nélkül nincs igazi futballélmény: a szurkolóké. Válogatásunk a lelátók legjobb pillanatait mutatja meg, a családias mosolyoktól a fanatikus buzdításon át a közösségi élményig. Kattints a DVSC-Győr képgalériára fotóira, és nézd meg ott vagy-e a felvételeken, vagy csak idézd fel újra a rangadó hangulatát a Loki drukkereinek szemszögéből!
Debreceni VSC - Győri ETO szurkolói galériaFotók: Vida Márton Péter
A meccs összefoglalóját itt tudjátok megnézni:
Ajánljuk még:
Nem sokkal születésnapja után gázolták halálra a nőt Ebesen – új információk derültek ki a tragédiáról – fotókkal, videóval
Így (nem) szabályos a vonóhorog használata – ezekre figyelj, ha nem szeretnél büntetést kapni