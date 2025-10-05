Te is kint vacogtál a Loki Győr elleni rangadóján a Nagyerdei Stadionban? Keresd magad a képeken! - fotókkal

Fogvacogtató hidegben játszották le a Debreceni VSC és a Győr rangadóját a Nagyerdei Stadionban szombat este. A cudar idő ellenére több mint 5000-en voltak így is a lelátón, és látták, hogy Dzsudzsák Balázs fantasztikus szabadrúgásgólja ellenére megosztoztak a pontokon a csapatok.

A fogvacogtató hideg ellenére több mint 5000 szurkoló volt kint a Debreceni VSC szombati bajnokiján

Forrás: Vida Márton Péter

