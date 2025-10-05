október 5., vasárnap

Szurkolói fotók

4 órája

Te is kint vacogtál a Loki Győr elleni rangadóján a Nagyerdei Stadionban? Keresd magad a képeken! - fotókkal

Címkék#DVSC#Loki#képgaléria#Debreceni VSC#drukker

Keresd magad a DVSC-Győr képgaléria fotóin! A rossz idő ellenére jó volt a hangulat a stadion lelátóján a Debreceni VSC bajnokiján.

Haon.hu

Fogvacogtató hidegben játszották le a Debreceni VSC és a Győr rangadóját a Nagyerdei Stadionban szombat este. A cudar idő ellenére több mint 5000-en voltak így is a lelátón, és látták, hogy Dzsudzsák Balázs fantasztikus szabadrúgásgólja ellenére megosztoztak a pontokon a csapatok.

Fogvacogtató hidegben játszották le a Debreceni VSC és a Győr rangadóját a Nagyerdei Stadionban, a cudar idő ellenére több mint 5000-en voltak így is a lelátón.
A fogvacogtató hideg ellenére több mint 5000 szurkoló volt kint a Debreceni VSC szombati bajnokiján
Forrás: Vida Márton  Péter

Debreceni VSC: keresd magad a képeken!

Összeállításunkban ezúttal nem a góloké és a helyzeteké a főszerep, hanem azoké, akik nélkül nincs igazi futballélmény: a szurkolóké. Válogatásunk a lelátók legjobb pillanatait mutatja meg, a családias mosolyoktól a fanatikus buzdításon át a közösségi élményig. Kattints a DVSC-Győr képgalériára fotóira, és nézd meg ott vagy-e a felvételeken, vagy csak idézd fel újra a rangadó hangulatát a Loki drukkereinek szemszögéből!

Debreceni VSC - Győri ETO szurkolói galéria

Fotók: Vida Márton Péter

A meccs összefoglalóját itt tudjátok megnézni:

Ajánljuk még:

 

