31 perce
Rutinos spori fújja a sípot a DVSC Győr elleni rangadóján
A sípmesternek ez lesz a 149. élvonalbeli bajnokija játékvezetőként.
A DVSC-Győr bajnoki játékvezetőjének Karakó Ferencet jelölte ki az MLSZ.
Forrás: Czinege Melinda/Nemzeti Sport
Rangadó vár a Debreceni VSC együttesére a Fizz Liga (NB I.) 9. fordulójában, az ellenfél a Lokihoz hasonlóan jól szereplő Győr lesz a Nagyerdei Stadioban.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A szombaton 19.30-tól (tv: M4 Sport) kezdődő mérkőzés játékvezetőjének Karakó Ferencet – segítői Szalai Balázs és Szalai Dániel, Molnár Attila (tartalék játékvezető.) – jelölte ki az MLSZ. A 42 esztendős nyíregyházi születésű sípmesternek ez lesz a 149. NB I.-es bajnokija játékvezetőként, a DVSC-nek eddig 17-szer fújt az élvonalban.
Összefogtak az ország ultrái - véget kell vetni a zéró toleranciának!
Újra támadnak a csalók: gyorsan elveszhet a pénze annak, aki bedől a trükknek!