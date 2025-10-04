Rutinos spori fújja a sípot a DVSC Győr elleni rangadóján

Rangadó vár a Debreceni VSC együttesére a Fizz Liga (NB I.) 9. fordulójában, az ellenfél a Lokihoz hasonlóan jól szereplő Győr lesz a Nagyerdei Stadioban.

A szombaton 19.30-tól (tv: M4 Sport) kezdődő mérkőzés játékvezetőjének Karakó Ferencet – segítői Szalai Balázs és Szalai Dániel, Molnár Attila (tartalék játékvezető.) – jelölte ki az MLSZ. A 42 esztendős nyíregyházi születésű sípmesternek ez lesz a 149. NB I.-es bajnokija játékvezetőként, a DVSC-nek eddig 17-szer fújt az élvonalban.