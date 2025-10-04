2 órája
Nem volt elég Dzsudzsák Balázs villanása, nem bírt a Győrrel a Loki
A mezőny egyik legerősebb alakulatát fogadta a Loki a Nagyerdei Stadionban. Nagy csatát hozott a Győr és a Debreceni VSC szombat esti bajnokija.
Mindkét csapatukért a helyszínen drukkolhattak a Debreceni VSC hívei, hiszen előbb szombat délután a DVSC Schaeffler kézilabdacsapata a Bajnokok Ligájában mérkőzött meg a dán Esbjerggel a Hódosban, majd este a Loki futballistái a Győrt fogadták a Nagyerdei Stadionban a Fizz Liga 9. fordulójában. Sergio Navarro vezetőedző egy helyen változtatott a Diósgyőrben ikszelő együttesén, a spanyol Bermejo helyett Vajda Botond került a kezdőbe, tehát a Loki a Varga Á. – Dacosta, Lang, Mejías, Guerrero – Szűcs T., Youga – Kocsis D., Dzsudzsák, Vajda – Bárány tizeneggyel indította a Rába-partiak elleni csatát. A kezdés előtt Vajda Botondot köszöntötték abból az alkalomból, hogy a DVTK ellen játszotta 50. bajnokiját a Loki színeiben.
Debreceni VSC: átadták a területet a vendégeknek
Az első öt percben üresen maradt az ultra- és a vendégszektor, mindkettőben ugyanaz a kiírás volt: MLSZ – Csak együtt, vagy mégsem? Eleinte inkább a vendégeknél volt a labda, előfordult, hogy a kapuja elé kényszerült a DVSC, bár ebben tudatosság is volt, mert leginkább a kontrákra épített a DVSC – kérdés hazai pályán ez mennyire volt ínyére a közönségnek? A 10. perc hozta el az első hazai helyzetet, de Vajda lövés-beadását kiütötte Petrás, a kisalföldiek kapusa. Nem sokkal később már Vargának is akadt dolga, magabiztosan fogta a bal alsóba tartó lapos lövést. Dacosta és Bumba légi párbaját utóbbi sínylette meg, de rövid ápolás után folytatni tudta a játékot. Nem is volt értelme sokáig feküdnie a fűben, mert bizony elég hideg lett már a kezdésre.
Továbbra is inkább a győriek akarata érvényesült, a Loki nem igazán tudott kibontakozni.
A játékrész derekán lesgólt lőtt a Győr, jól működött a hazai védelem lescsapdája. Végre valami: Bárány közeli lövését hárította Petrás a 37. percben, majd egy újabb debreceni lövést blokkoltak a védők. Nem sokkal később Kocsis jobb oldali beívelését belsőzte fölé a túloldalon felfutó Guerrero. A ráadásban Varga védett egy hatalmasat, így gól nélküli döntetlennél vonultak pihenőre a csapatok.
Dzsudzsák Balázs villant
Szünetben egyik mester sem cserélt. Lehet akadt, aki még emiatt bosszankodott, amikor Dzsudzsák Balázs odaállt egy jobboldali szabadrúgás mögé, és mesterien tekert 16 méterről a jobb felsőbe a 49. percben! 1–0!
Rögtön megélénkült a mérkőzés, és a közönség is erőre kapott, Vajda lőtt fölé, majd a vendégek előtt adódott komoly lehetőség a gólszerzésre. Pár perccel később Kocsis tornáztatta meg Petrást, de a győri kapus ezúttal bizonyította, hogy a magyar mezőny egyik legjobb hálóőre. Dzsudzsák ezúttal távolabbról végezhetett el szabadrúgást, de nem talált kaput.
A 63. percben Lang Ádám kezére pattant a labda, Karakó Ferenc játékvezető pedig az eset megtekintése után büntetőt ítélt a vendégek javára.
A labda mögé Anton állt, és a kapu bal oldalába lőtt. 1–1.
Frissített a DVSC: Vajda Botondot Dordje Gordic váltotta a 72. percben. Bárány fejese halt el Petrás ölében egy szögletet követően. A hajrára kettőt cserélt a Debreceni VSC: Dacosta helyett Szécsi állt be, míg Kocsist Batik váltotta. Ez átrendeződéssel járt: Batik a pálya tengelyébe került, Szűcs húzódott ki jobb szélre, Szécsi pedig a jobbhátvéd pozícióját foglalta el. A végén még Bárányt váltotta Sissoko, de az eredmény már nem változott, így DVSC-Győr 1–1, ami reálisnak mondható.
