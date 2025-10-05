Dzsudzsák Balázs a bombagólja után üzent a károgóknak!

Inkább taktikailag láthattak nagy csatát azok, akik kilátogattak a Nagyerdei Stadionba a Debreceni VSC és a Győr rangadójára a szombat esti fogvacogtató hidegben. Mindkét csapat igyekezett ráerőltetni az akaratát a másikra, a mérkőzés elején ez a győrieknek sikerült inkább, ám idővel a Loki játéka is feljavult, és a szünet után Dzsudzsák Balázs szép szabadrúgásával előnybe is került. Lang Adám peches kezezése miatt büntetőből később egyenlítettek a kisalföldiek, és bár akadtak még lehetőségek mindkét oldalon, az 1-1-es végeredmény igazságosnak mondható.

Dzsudzsák Balázs, a Debreceni VSC csapatkapitánya sokadvirágzását éli

Forrás: Vida Márton Péter

Debreceni VSC: ha nem tudnak nyerni, akkor sem kapnak ki

A lefújás után a mérkőzést közvetítő M4 Sport televízió kamerái előtt a Loki csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs kiemelte, korábban többször is szerzett hasonló gólt, de a magyar bajnokságban eddig kevésszer végezhetett el szabadrúgást hasonló szögből. A 38 esztendős klasszis elmondta, „egész héten érzett valamit”, bár ő tizenegyesre készült.

Többször is hangoztattam, hogy a szabadrúgás nekem midig egy ilyen gyenge pontom, úgyhogy nagyon örülök, hogy ebben a bajnokságban is sikerült betalálnom, meg annak is, hogy nem kaptunk ki

– mondta a középpályás.

A 109-szeres magyar válogatott játékos rámutatott, az első félidőben nem érezték, hogyan tudnának az ETO védelme mögé kerülni, „kicsit félve játszottak”, bár a játékrész második felében már „már picit jobban néztek ki”. Megbeszélték, hogyan és mikor támadnak le, vagy miként zárják ki a játékból a győriek középpályásait.

Szünet után viszont egy teljesen más taktikával lépett pályára a DVSC, aminek meg is lett az eredménye.

– Fordulás után kevés momentum akadt mindkét oldalon, és végül egy nagyon jó erőkből álló Győr ellen megőriztük a dobogós helyünket a Fizz Liga küzdelmeiben– hangsúlyozta Dzsudzsák Balázs, egyben kiemelve, a Debrecen továbbra is egy alakulóban lévő csapat. – Örülök, hogy a csapat megtanulta azt, ha nem tudunk nyerni, akkor sem kapunk ki – ez volt a legfontosabb mondanivalója a félidei beszédnek. Egy elkerülhető tizenegyest kaptunk, de sajnos ilyen a futball – vélekedett.