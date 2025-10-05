október 5., vasárnap

Aurél névnap

+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni VSC

2 órája

Dzsudzsák Balázs a bombagólja után üzent a károgóknak!

Címkék#DVSC#Dzsudzsák Balázs#Loki#labdarúgás#M4 Sport#Debreceni VSC

A Loki csapatkapitánya sokadvirágzását éli, idén is húzóembere a piros-fehéreknek. A Debreceni VSC a dobogóról várhatja a válogatott szünetet.

Haon.hu

Inkább taktikailag láthattak nagy csatát azok, akik kilátogattak a Nagyerdei Stadionba a Debreceni VSC és a Győr rangadójára a szombat esti fogvacogtató hidegben. Mindkét csapat igyekezett ráerőltetni az akaratát a másikra, a mérkőzés elején ez a győrieknek sikerült inkább, ám idővel a Loki játéka is feljavult, és a szünet után Dzsudzsák Balázs szép szabadrúgásával előnybe is került. Lang Adám peches kezezése miatt büntetőből később egyenlítettek a kisalföldiek, és bár akadtak még lehetőségek mindkét oldalon, az 1-1-es végeredmény igazságosnak mondható.

Dzsudzsák Balázs, a Debreceni VSC csapatkapitánya sokadvirágzását éli, és idén is húzóembere a Lokinak, az M4 Sportnak elmondta, hiba volt őt leírni.
Dzsudzsák Balázs, a Debreceni VSC csapatkapitánya sokadvirágzását éli
Forrás: Vida Márton  Péter

Debreceni VSC: ha nem tudnak nyerni, akkor sem kapnak ki

A lefújás után a mérkőzést közvetítő M4 Sport televízió kamerái előtt a Loki csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs kiemelte, korábban többször is szerzett hasonló gólt, de a magyar bajnokságban eddig kevésszer végezhetett el szabadrúgást hasonló szögből. A 38 esztendős klasszis elmondta, „egész héten érzett valamit”, bár ő tizenegyesre készült. 

Többször is hangoztattam, hogy a szabadrúgás nekem midig egy ilyen gyenge pontom, úgyhogy nagyon örülök, hogy ebben a bajnokságban is sikerült betalálnom, meg annak is, hogy nem kaptunk ki

 – mondta a középpályás.

A 109-szeres magyar válogatott játékos rámutatott, az első félidőben nem érezték, hogyan tudnának az ETO védelme mögé kerülni, „kicsit félve játszottak”, bár a játékrész második felében már „már picit jobban néztek ki”. Megbeszélték, hogyan és mikor támadnak le, vagy miként zárják ki a játékból a győriek középpályásait. 

Szünet után viszont egy teljesen más taktikával lépett pályára a DVSC, aminek meg is lett az eredménye.

 – Fordulás után kevés momentum akadt mindkét oldalon, és végül egy nagyon jó erőkből álló Győr ellen megőriztük a dobogós helyünket a Fizz Liga küzdelmeiben– hangsúlyozta Dzsudzsák Balázs, egyben kiemelve, a Debrecen továbbra is egy alakulóban lévő csapat. – Örülök, hogy a csapat megtanulta azt, ha nem tudunk nyerni, akkor sem kapunk ki – ez volt a legfontosabb mondanivalója a félidei beszédnek. Egy elkerülhető tizenegyest kaptunk, de sajnos ilyen a futball – vélekedett.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Mindent megtesz, hogy jó példa legyen

A Fizz Liga-idényt 4 góllal és 2 gólpasszal kezdő Dzsudzsákot a kitűnő szezonrajtjáról is kérdezte a köztévé riportere. A piros-fehérek „csékája” kiemelte, érzi a bizalmat mind a vezetőség, mind az új szakmai stáb részéről.

– Sergio Navarro szárnyakat adott, és nekem is kellett, hogy egy teljesen más mentalitással induljak neki a bajnokságnak. Nagyon sok mindent változtattam az életemben, ahogy ezt már többször is hangoztattam, úgyhogy mindent megteszek annak érdekében, hogy „húzó példája” legyek akár a Debrecennek, akár a fiataloknak, akár a magyar labdarúgásnak, azzal a fegyelemmel, alázattal és szeretettel, amit a futball iránt érzek. 

Örülök, hogy ilyen momentumokkal meg tudom mutatni, hogy hiba volt, amikor azt mondták, már abba kellene hagynom

 – mondta.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu