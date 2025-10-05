2 órája
Dzsudzsák Balázs a bombagólja után üzent a károgóknak!
A Loki csapatkapitánya sokadvirágzását éli, idén is húzóembere a piros-fehéreknek. A Debreceni VSC a dobogóról várhatja a válogatott szünetet.
Inkább taktikailag láthattak nagy csatát azok, akik kilátogattak a Nagyerdei Stadionba a Debreceni VSC és a Győr rangadójára a szombat esti fogvacogtató hidegben. Mindkét csapat igyekezett ráerőltetni az akaratát a másikra, a mérkőzés elején ez a győrieknek sikerült inkább, ám idővel a Loki játéka is feljavult, és a szünet után Dzsudzsák Balázs szép szabadrúgásával előnybe is került. Lang Adám peches kezezése miatt büntetőből később egyenlítettek a kisalföldiek, és bár akadtak még lehetőségek mindkét oldalon, az 1-1-es végeredmény igazságosnak mondható.
Debreceni VSC: ha nem tudnak nyerni, akkor sem kapnak ki
A lefújás után a mérkőzést közvetítő M4 Sport televízió kamerái előtt a Loki csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs kiemelte, korábban többször is szerzett hasonló gólt, de a magyar bajnokságban eddig kevésszer végezhetett el szabadrúgást hasonló szögből. A 38 esztendős klasszis elmondta, „egész héten érzett valamit”, bár ő tizenegyesre készült.
Többször is hangoztattam, hogy a szabadrúgás nekem midig egy ilyen gyenge pontom, úgyhogy nagyon örülök, hogy ebben a bajnokságban is sikerült betalálnom, meg annak is, hogy nem kaptunk ki
– mondta a középpályás.
A 109-szeres magyar válogatott játékos rámutatott, az első félidőben nem érezték, hogyan tudnának az ETO védelme mögé kerülni, „kicsit félve játszottak”, bár a játékrész második felében már „már picit jobban néztek ki”. Megbeszélték, hogyan és mikor támadnak le, vagy miként zárják ki a játékból a győriek középpályásait.
Szünet után viszont egy teljesen más taktikával lépett pályára a DVSC, aminek meg is lett az eredménye.
– Fordulás után kevés momentum akadt mindkét oldalon, és végül egy nagyon jó erőkből álló Győr ellen megőriztük a dobogós helyünket a Fizz Liga küzdelmeiben– hangsúlyozta Dzsudzsák Balázs, egyben kiemelve, a Debrecen továbbra is egy alakulóban lévő csapat. – Örülök, hogy a csapat megtanulta azt, ha nem tudunk nyerni, akkor sem kapunk ki – ez volt a legfontosabb mondanivalója a félidei beszédnek. Egy elkerülhető tizenegyest kaptunk, de sajnos ilyen a futball – vélekedett.
Mindent megtesz, hogy jó példa legyen
A Fizz Liga-idényt 4 góllal és 2 gólpasszal kezdő Dzsudzsákot a kitűnő szezonrajtjáról is kérdezte a köztévé riportere. A piros-fehérek „csékája” kiemelte, érzi a bizalmat mind a vezetőség, mind az új szakmai stáb részéről.
– Sergio Navarro szárnyakat adott, és nekem is kellett, hogy egy teljesen más mentalitással induljak neki a bajnokságnak. Nagyon sok mindent változtattam az életemben, ahogy ezt már többször is hangoztattam, úgyhogy mindent megteszek annak érdekében, hogy „húzó példája” legyek akár a Debrecennek, akár a fiataloknak, akár a magyar labdarúgásnak, azzal a fegyelemmel, alázattal és szeretettel, amit a futball iránt érzek.
Örülök, hogy ilyen momentumokkal meg tudom mutatni, hogy hiba volt, amikor azt mondták, már abba kellene hagynom
– mondta.
