október 31., péntek

Farkas névnap

15°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

52 perce

Debreceni VSC vs. ZTE: Ezt neked is tudnod kell a meccs előtt!

Címkék#DVSC#ZTE#Debreceni VSC

Vasárnap 18 órától a dobogós helyen álló DVSC a Zalaegerszeget fogadja a Nagyerdei Stadionban. A Debreceni VSC-nél összegyűjtöttek néhány tudnivalót a szurkolók számára.

Haon.hu

A Debreceni VSC a honlapján közölte, hogy ezúttal is lesz a mérkőzést felvezető Matchday Festival. Vasárnap 14 órától a Nagyerdei Víztoronyban italakciókkal, finom étkekkel, zenével várnak mindenkit! Mint írják: a hangulatra biztosan nem lesz panasz! A stadion 17 órakor nyit.

debreceni vsc, dvsc
Debreceni VSC vs. ZTE: Ismét nagy csata várható
Fotó: Szabó Miklós

Van, ami ingyenes lesz a Debreceni VSC–ZTE meccs előtt

Fontos, hogy nemrégiben megváltozott a parkolási rendszer mérkőzésnapon a stadion VIP-parkolójában. Az arra jogosultak csak és kizárólag adott meccsre érvényes parkolójeggyel tudnak behajtani a VIP-parkolóba. Ennek hiányában nincs lehetőség a parkolásra.

A DKV járatain továbbra is ingyen lehet utazni az érvényes meccsjeggyel és bérlettel rendelkezőknek, a kezdést megelőző és a mérkőzés befejezését követő 3 órában (vasárnap 15 órától 23 óráig).

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Mint ahogy eddig, ezután is hatalmas örömmel látják a 6 éven aluli gyermekeket a DVSC mérkőzésein, azonban kötelező számukra úgynevezett közreműködői helyjegyet váltani. A díjmentesség nem változik, tehát a 6 éven aluliak belépésért nem kell majd fizetni, azonban a közreműködői jegy kiváltására szükség lesz. Ezt csak személyesen lehet megtenni, mégpedig a DVSC Shopban, illetve a Nagyerdei Stadion pénztáraiban. 

A fele legutóbbi összecsapásának összefoglalója:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu