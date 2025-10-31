Debreceni VSC vs. ZTE: Ezt neked is tudnod kell a meccs előtt!

A Debreceni VSC a honlapján közölte, hogy ezúttal is lesz a mérkőzést felvezető Matchday Festival. Vasárnap 14 órától a Nagyerdei Víztoronyban italakciókkal, finom étkekkel, zenével várnak mindenkit! Mint írják: a hangulatra biztosan nem lesz panasz! A stadion 17 órakor nyit.

Debreceni VSC vs. ZTE: Ismét nagy csata várható

Fotó: Szabó Miklós

Van, ami ingyenes lesz a Debreceni VSC–ZTE meccs előtt

Fontos, hogy nemrégiben megváltozott a parkolási rendszer mérkőzésnapon a stadion VIP-parkolójában. Az arra jogosultak csak és kizárólag adott meccsre érvényes parkolójeggyel tudnak behajtani a VIP-parkolóba. Ennek hiányában nincs lehetőség a parkolásra.

A DKV járatain továbbra is ingyen lehet utazni az érvényes meccsjeggyel és bérlettel rendelkezőknek, a kezdést megelőző és a mérkőzés befejezését követő 3 órában (vasárnap 15 órától 23 óráig).

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Mint ahogy eddig, ezután is hatalmas örömmel látják a 6 éven aluli gyermekeket a DVSC mérkőzésein, azonban kötelező számukra úgynevezett közreműködői helyjegyet váltani. A díjmentesség nem változik, tehát a 6 éven aluliak belépésért nem kell majd fizetni, azonban a közreműködői jegy kiváltására szükség lesz. Ezt csak személyesen lehet megtenni, mégpedig a DVSC Shopban, illetve a Nagyerdei Stadion pénztáraiban.

A fele legutóbbi összecsapásának összefoglalója: