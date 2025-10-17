50 perce
DVSC: Új szezon, új remények Pakson!
Lenzsér Bence és Bárány Donát most is összecsaphat egymással
Forrás: NS-archív
A válogatott-szünet után a lehető legnehezebb feladat vár a Debreceni VSC játékosaira, akik szombaton 16.15-től Pakson játszanak. A felek jó formában vanna, a tolnaiak veretlenül vezetik a bajnokságot, a Loki pedig a harmadik helyen áll. A piros-fehérek legutóbb 2022 tavaszán nyertek a Paks vendégeként, ugyanakkor azóta sokszor döntetlen is született. A Haon sportújságírói, Molnár Szilárd és Tóth Huba a H szektorban megvitatták, milyen meccsre számítanak és szerintük mi lehet kulcsfontosságú. Természetesen arról is szó esett, hogy véleményük szerint mi működött a nemzeti együttesünk Örményország és Portugália elleni vb-selejtezős meccsein.
A podcast itt hallgatható meg:
haon.hu PODCAST
