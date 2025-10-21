Újabb fejlemény: ők vásárolhatják meg a DVSC-t! – mutatjuk

Országosan elsőként számoltunk be a hírről, brit befektetők érkezhetnek a hajdúsági futballéletbe. Később arról tájékoztattunk, egy nagy múltú angol klubról lehet szó, de ezúttal újabb információkról adhatunk hírt. Úgy tűnik, a Debreceni VSC-hez egykori Premier Leagues csapat befektetői érkezhetnek.

Debreceni VSC: Vajon mikor születhet egyezség a DVSC ügyében? Forrás: Napló-archív

Debreceni VSC: Tisztul a kép

Fontos leszögezni, amennyiben a Five Eleven Capital (FEC) kiszáll a DVSC-ből, egy alacsonyabb osztálybeli angol klub vásárolhat részesedést a hajdúsági klubból. A Nemzeti Cégtárban megtalálható adatok szerint még nem változott semmi, tehát még mindig Ike Thierry Zaengel számít a csapat többségi tulajdonosának, ugyanakkor mégis új pletykák láttak napvilágot.

Információink szerint egy olyan harmadosztályú angol klub vásárolhat részesedést a Vasutasból, amelynél jelenleg is van magyar szál.

A klub játékosait szerencsére nem foglalkoztathatja különösebben a sok szóbeszéd a csapat körül, hiszen jelenleg 16 ponttal áll a DVSC a Fizz Liga tabelláján. Igaz, ugyanannyi pontja van, mint a második helyezettnek, sőt, a listavezető Paks is csupán négy egységgel gyűjtött többet a DVSC-nél. Jól mutatja az NB I. kiélezettségét, hogy ilyen apró különbségek döntenek egyelőre. Az pedig mindenképpen a csapat érdeme, hogy a valaha volt egyik legjobb rajtot produkálják, amelyre a vasárnapi Újpest elleni rangadón tehetik fel a pontot Sergio Navarro tanítványai. Nem lenne váratlan az esetleges változás a Debreceni VSC-nél, hiszen a múlt héten szintén elsőként számoltunk be arról, hogy két újabb támogatót szerzett a legsikeresebb vidéki együttes, emellett pedig a Tranzit-Food lógója is ismét megjelent a futballisták mezén. Érdekes és izgalmas hetek előtt állnak a szurkolók, de hamarosan végleg tisztulhat a kép.

