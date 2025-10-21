október 21., kedd

Orsolya névnap

+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Újabb fejlemény: ők vásárolhatják meg a DVSC-t! – mutatjuk

Címkék#DVSC#Five Eleven Capital#FEC#Debreceni VSC

A DVSC körül rengeteg pletyka látott napvilágot az elmúlt időszakban. Ahogyan többször is megírtuk, angol befektetők érkezhetnek a Debreceni VSC-hez, de egyre szűkül a kör.

Haon.hu

Országosan elsőként számoltunk be a hírről, brit befektetők érkezhetnek a hajdúsági futballéletbe. Később arról tájékoztattunk, egy nagy múltú angol klubról lehet szó, de ezúttal újabb információkról adhatunk hírt. Úgy tűnik, a Debreceni VSC-hez egykori Premier Leagues csapat befektetői érkezhetnek. 

Debreceni VSC, DVSC, NB I., Fizz Liga
Debreceni VSC: Vajon mikor születhet egyezség a DVSC ügyében? Forrás: Napló-archív

Debreceni VSC: Tisztul a kép 

Fontos leszögezni, amennyiben a Five Eleven Capital (FEC) kiszáll a DVSC-ből, egy alacsonyabb osztálybeli angol klub vásárolhat részesedést a hajdúsági klubból. A Nemzeti Cégtárban megtalálható adatok szerint még nem változott semmi, tehát még mindig Ike Thierry Zaengel számít a csapat többségi tulajdonosának, ugyanakkor mégis új pletykák láttak napvilágot. 

Információink szerint egy olyan harmadosztályú angol klub vásárolhat részesedést a Vasutasból, amelynél jelenleg is van magyar szál.

A klub játékosait szerencsére nem foglalkoztathatja különösebben a sok szóbeszéd a csapat körül, hiszen jelenleg 16 ponttal áll a DVSC a Fizz Liga tabelláján. Igaz, ugyanannyi pontja van, mint a második helyezettnek, sőt, a listavezető Paks is csupán négy egységgel gyűjtött többet a DVSC-nél. Jól mutatja az NB I. kiélezettségét, hogy ilyen apró különbségek döntenek egyelőre. Az pedig mindenképpen a csapat érdeme, hogy a valaha volt egyik legjobb rajtot produkálják, amelyre a vasárnapi Újpest elleni rangadón tehetik fel a pontot Sergio Navarro tanítványai. Nem lenne váratlan az esetleges változás a Debreceni VSC-nél, hiszen a múlt héten szintén elsőként számoltunk be arról, hogy két újabb támogatót szerzett a legsikeresebb vidéki együttes, emellett pedig a Tranzit-Food lógója is ismét megjelent a futballisták mezén. Érdekes és izgalmas hetek előtt állnak a szurkolók, de hamarosan végleg tisztulhat a kép. 

Ajánljuk még: 

 

A DVSC legutóbbi meccsének összefoglalója: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu