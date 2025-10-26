Labdarúgás
28 perce
Nézd, hol hangolnak a DVSC futballistái az Újpest ellen – fotó
A Debreceni VSC hamarosan pályára lép az NB I.-ben.
Néhány óra és kezdetét veszi a DVSC-Újpest rangadó a Fizz Liga 11. fordulójában. A DVSC futballistái már úton vannak a stadion felé, de a klub Facebook oldala egy bejegyzésben jelezte, hol hangolnak a labdarúgók a találkozóra. – Csapatunk az ibis Styles Debrecen Airportban hangol az Újpest elleni meccsre! A DVSC ezúton is köszöni a hotelnek az optimális körülmények megteremtését! Hajrá, Loki!🔴 – írták.
