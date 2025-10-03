Közel a millióhoz: ennyit kereshetsz a DVSC-Győr meccsel!

Több bravúros eredménnyel kezdte a Fizz Liga első kiírását a Debreceni VSC. Ennek köszönhetően jelenleg a harmadik helyen áll a táblázaton, így várja a negyedik Győr elleni rangadót. Összességében a vendégek sikerére számítanak a fogadóirodák, de a bátrabbak egészen komoly összeget is zsebre tehetnek.

Debreceni VSC: Mennyit érhet a DVSC sikere? Forrás: MW-archív

Debreceni VSC: Egy millió körül is lehet nyerni

Tegyük fel, valaki szerencsét próbál és van felesleges 50 ezer forintja, ha Fortuna is mellé áll, könnyen csinálhat 900 ezer forintot a feltett összegből. Ehhez több dolognak is teljesülnie kell: DVSC-győzelem, a Debreceni VSC kapott gól nélkül játssza le a meccset, az első félidő döntetlen lesz, a meccsen pedig mindösszesen egy gól születik. Ezekért kis híján 18-as oddsot fizetnek a fogadóirodák, amely 892 ezer forintos nyereményt ígér, ha minden említett feltétel teljesül. Szokták mondani: bátraké a szerencse.

