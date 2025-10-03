haon.hu PODCAST
1 órája
DVSC: Következik az igazi vizsga, merre lép tovább a klub?
A H szektor sportpodcastben ezúttal a Debreceni VSC volt terítéken: Tóth Huba és Orosz Krisztofer sportújságírók a múlt hétvégi DVTK elleni meccset vesézték ki, továbbá elárulták várakozásaikat a hétvégi Győr elleni rangadóval kapcsolatban is.
A teljes beszélgetés itt hallgatható vissza.
