Feszült jelenetek a meccs után: kis híján verekedés volt a DVSC-Honvéd meccset követően – mutatjuk!

Nagy blama volt a Debreceni VSC szempontjából a Honvéd elleni kupabúcsú: a másodosztályú klub ugyanis megérdemelten ejtette ki az NB I.-ben remekül kezdő hajdúságiakat. A hazai futballistákon látszódott a frusztráció, a lefújást követően kis híján balhé is lett.

Debreceni VSC: Szerencsére mindenkinek helyén volt az esze. Forrás: Katona Ákos

Debreceni VSC: Nem volt szép gesztus

Hatalmas örömöt jelenthet az egykor szebb napokat is megélt Budapest Honvéd együttesének, hogy kiejtette a kupából a kiváló első 11 fordulót produkáló DVSC-t.

A meccset követően az egyik budapesti stábtag vélhetően odaszólt valamit a debreceniek kispadjának irányába, amelyet nyilván magukra vettek a labdarúgók.

A cívisvárosi szurkolók egyik kedvence, Szűcs Tamás ki is fejezte véleményét a „gesztusról”, szerencsére mindenkinek helyén volt az esze, így nem alakult ki végül tömegjelenet.

