Feszült jelenetek a meccs után: kis híján verekedés volt a DVSC-Honvéd meccset követően – mutatjuk!
A DVSC hatalmas meglepetésre csütörtökön kiesett a MOL Magyar Kupa küzdelmeiből. A lefújást követően pattanásig feszült volt a légkör a kispadoknál, de szerencsére a Debreceni VSC játékosainak helyén volt az esze.
Nagy blama volt a Debreceni VSC szempontjából a Honvéd elleni kupabúcsú: a másodosztályú klub ugyanis megérdemelten ejtette ki az NB I.-ben remekül kezdő hajdúságiakat. A hazai futballistákon látszódott a frusztráció, a lefújást követően kis híján balhé is lett.
Debreceni VSC: Nem volt szép gesztus
Hatalmas örömöt jelenthet az egykor szebb napokat is megélt Budapest Honvéd együttesének, hogy kiejtette a kupából a kiváló első 11 fordulót produkáló DVSC-t.
A meccset követően az egyik budapesti stábtag vélhetően odaszólt valamit a debreceniek kispadjának irányába, amelyet nyilván magukra vettek a labdarúgók.
A cívisvárosi szurkolók egyik kedvence, Szűcs Tamás ki is fejezte véleményét a „gesztusról”, szerencsére mindenkinek helyén volt az esze, így nem alakult ki végül tömegjelenet.
