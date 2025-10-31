október 31., péntek

Labdarúgás

35 perce

Feszült jelenetek a meccs után: kis híján verekedés volt a DVSC-Honvéd meccset követően – mutatjuk!

Címkék#DVSC#Budapest Honvéd#Debreceni VSC#MOL Magyar Kupa

A DVSC hatalmas meglepetésre csütörtökön kiesett a MOL Magyar Kupa küzdelmeiből. A lefújást követően pattanásig feszült volt a légkör a kispadoknál, de szerencsére a Debreceni VSC játékosainak helyén volt az esze.

Haon.hu

Nagy blama volt a Debreceni VSC szempontjából a Honvéd elleni kupabúcsú: a másodosztályú klub ugyanis megérdemelten ejtette ki az NB I.-ben remekül kezdő hajdúságiakat. A hazai futballistákon látszódott a frusztráció, a lefújást követően kis híján balhé is lett. 

Debreceni VSC, DVSC, Honvéd, MOL Magyar Kupa
Debreceni VSC: Szerencsére mindenkinek helyén volt az esze. Forrás: Katona Ákos

Debreceni VSC: Nem volt szép gesztus 

Hatalmas örömöt jelenthet az egykor szebb napokat is megélt Budapest Honvéd együttesének, hogy kiejtette a kupából a kiváló első 11 fordulót produkáló DVSC-t. 

A meccset követően az egyik budapesti stábtag vélhetően odaszólt valamit a debreceniek kispadjának irányába, amelyet nyilván magukra vettek a labdarúgók. 

A cívisvárosi szurkolók egyik kedvence, Szűcs Tamás ki is fejezte véleményét a „gesztusról”, szerencsére mindenkinek helyén volt az esze, így nem alakult ki végül tömegjelenet. 

Ajánljuk még: 

A meccs összefoglalója: 

 

