Te is felfigyeltél rá? A DVSC két korábbi játékosa is pályára lépett a szombati magyar–örmény meccsen
Mint ismert, szombaton magyar–örmény vb-selejtezős meccset rendeztek a Puskás Arénában, a találkozó 2–0-s végeredménnyel zárult. Noha a Debreceni VSC jelenlegi jáékoskeretéből senki sem kapott meghívót, két egykori Loki-játékos így is pályára lépett.
A házigazdáknál a paksi Osváth Attila a 75. percben Bolla Bendegúzt váltotta – ő 2017-ben kölcsönben segítette a piros-fehéreket. A túloldalon Zhirayr Shaghoyan az 59. minutumban lépett pályára, a szélső tavaly fél évig edződött Debrecenben, januártól hazájában az Ararat-Armenia együttesében kap folyamatosan játéklehetőséget.
