Te is felfigyeltél rá? A DVSC két korábbi játékosa is pályára lépett a szombati magyar–örmény meccsen

Mint ismert, szombaton magyar–örmény vb-selejtezős meccset rendeztek a Puskás Arénában, a találkozó 2–0-s végeredménnyel zárult. Noha a Debreceni VSC jelenlegi jáékoskeretéből senki sem kapott meghívót, két egykori Loki-játékos így is pályára lépett.

