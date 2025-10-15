Még a nyáron távozott Debrecenből, most talált új csapatot magának

Krisztijan Malinov fél idényt játszott Debrecenben, a középpályás 11 NB I.-es bajnokin egyszer volt eredményes. A 31 éves bolgár labdarúgóról azonban több társával együtt nyáron lemondott a DVSC, eddig csapat nélkül volt, ám a válogatott szünet alatt bejelentette szerződtetését a Botev Vraca – szúrta ki a Nemzeti Sport.

