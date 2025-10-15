2 órája
Még a nyáron távozott Debrecenből, most talált új csapatot magának
Nagy célokkal érkezett a DVSC-hez, de epizódszereplőnek bizonyult. Immáron a hazájában játszhat.
Krisztijan Malinov nem túl sok sót evett meg Debrecenben...
Forrás: Napló-archív
Krisztijan Malinov fél idényt játszott Debrecenben, a középpályás 11 NB I.-es bajnokin egyszer volt eredményes. A 31 éves bolgár labdarúgóról azonban több társával együtt nyáron lemondott a DVSC, eddig csapat nélkül volt, ám a válogatott szünet alatt bejelentette szerződtetését a Botev Vraca – szúrta ki a Nemzeti Sport.
A Botev Vraca hatodik helyen áll a bolgár bajnokságban, 11 mérkőzéséből hármat megnyert és hármat elveszített. A bolgár klub szeptember végén szerezte meg a szintén szabadon igazolható, korábban a Diósgyőrnél játszó Bozsidar Csorbadzsijszkit is.
