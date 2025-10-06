október 6., hétfő

Labdarúgás

1 órája

A kis Loki is döntetlent játszott

Címkék#Loki#DVSC II#NB III

Haon.hu

Nehéz feladat várt a DVSC II. együttesére az NB III. Észak-keleti csoportjának 10. fordulójában, hiszen Máté Péter vezetőedző csapata a jól teljesítő Tarpa otthonába látogatott múlt vasárnap.

A mérkőzés szoros küzdelmet hozott, a szünetig nem esett gól. A pihenő után Egri Imre révén a kis Loki szerzett vezetést, azonban a hazaiak nem sokkal később egyenlíteni tudtak. A megszerzett pont ezzel együtt értékes, áll a dvsc.hu-n.

NB III., Észak-keleti csoport, 10. forduló

Tarpa–DVSC II. 1–1 (0–0)

Tarpa, 300 néző. Vezette: Borók D.

DVSC II.: Erdélyi – Farkas T. (Doktor, 94.), Asztalos, Mona, Rácz, Sánta, Perpék, Bodnár (Patai, 83.), Cibla (Vazquez, 60.), Egri (Batai, 83.), Regenyei (Bökönyi, 83.). Vezetőedző: Máté Péter.

Gól: Kolesnyik (73.), illetve Egri (69.).

 

