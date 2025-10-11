Labdarúgás
40 perce
Van reális esély a debreceni győzelemre
Az FC Hatvan együttesét fogadja a DVSC II. az NB III. Észak-keleti csoportjának 11. fordulójában, a találkozó vasárnap 13 órakor kezdődik a Dóczy utcai egyetemi sporttelepen – áll a Loki honlapján.
A kis Loki utóbbi öt mérkőzéséből csak egyet veszített el, 10 ponttal a 13. helyen állt a tabellán, míg a vendégek 7 egységgel a 15. pozíciót foglalják el, így előzetesen az látszik, van reális esély a debreceni győzelemre. A meccs ezzel együtt nem ígérkezik könnyűnek, biztosan meg kell majd dolgozni a pontokért.
