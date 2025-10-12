NB III.: Így teljesített a DEAC és a DVSC II.

Az FC Hatvan együttesét fogadta a DVSC II. vasárnap az NB III. Észak-keleti csoportjának 11. fordulójában a Dóczy utcai egyetemi sporttelepen. A találkozó első felében a kis Loki nem hagyott kétséget afelől, hogy folytatni kívánja jó sorozatát, gyorsan kétgólos előnyt szerzett. A szünet után a piros-fehér csapat ezt még meg is tudta duplázni, így teljesen megérdemelt győzelmet aratott – olvasható a dvsc.hu-n.

A DEAC hiába játszott jobban, mint a házigazda Sényő, 1–1-es döntetlennel ért véget az összecsapás. A debreceni klub tudósítása itt található meg.