Labdarúgás

1 órája

NB III.: Így teljesített a DEAC és a DVSC II.

Haon.hu

Az FC Hatvan együttesét fogadta a DVSC II. vasárnap az NB III. Észak-keleti csoportjának 11. fordulójában a Dóczy utcai egyetemi sporttelepen. A találkozó első felében a kis Loki nem hagyott kétséget afelől, hogy folytatni kívánja jó sorozatát, gyorsan kétgólos előnyt szerzett. A szünet után a piros-fehér csapat ezt még meg is tudta duplázni, így teljesen megérdemelt győzelmet aratott – olvasható a dvsc.hu-n.

A DEAC hiába játszott jobban, mint a házigazda Sényő, 1–1-es döntetlennel ért véget az összecsapás. A debreceni klub tudósítása itt található meg.

 


 

