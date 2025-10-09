58 perce
Újabb fantomjátékosai vannak a DVSC-nek?
A nyári igazolások közül egyelőre leginkább a védelemben szerepelnek játékosok. Bár változás mindig van, látható, kikkel számolnak a 2025/2026-os szezonban a Debreceni VSC-nél.
Egy új igazolás önmagában még nem garancia a csapat erősödésére – tapasztalhatják ezt a Debreceni VSC szurkolói, akik olykor azt is elfelejtik, kik vannak a játékoskeretben. Az utóbbi időszakban Victor Braga és Zhirayr Shaghoyan például nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, Thor Úlfarsson és Naoaki Senaga fantomjátékos volt, Jorgo Pellumbi pedig egy idő után azzá vált a Lokinál. De például a 2022/2023-as szezonból említhetnénk még Okan Aydint, Matar Dieyet, Peter Olawalet, Sanát, Raul Balbaraut, Karim Loukilit vagy Ante Erceget is. Azonban a klub törtélemének egyik leghasznosabb igazolásai voltak, akik 2025 telén érkeztek, gyakorlatilag nekik is köszönhetően őrizték meg NB I.-es tagságukat a piros-fehérek.
Nyáron sok változás volt a keretben is, kell még egy kis idő, hogy értékelni tudjuk, ki mennyire vált be. Azonban van néhány játékos, akiről talán lemondtak vagy nem bevethetők. Ebben a cikkben összeszedtük, hogy a 2025/2026-os idényben kik kaptak lehetőséget a Vasutasban.
A Debreceni VSC védelme egyre stabilabb
A Ferencvárostól kölcsönvett Varga Ádám helye megkérdőjelezhetetlen a kapuban, a Loki minden eddigi meccsén – az NB I.-et és a Magyar Kupát is beleértve – ő védett. Posztriválisai, Erdélyi Benedek és Pálfi Donát rendre a kispadon ül (előbbi hét találkozón mellette a kis Lokiban védett).
Egyre biztosabb, hogy jobbhátvédként Julien Dacosta szerepelhet, eddig öt bajnokin jutott neki lehetőség. Lang Ádám pedig csupán a Nyíregyháza elleni találkozót hagyta ki betegség miatt. Csak a Puskás Akadémia ellen lépett pályára csereként Josua Mejías, egyértelműen a kezdőcsapatban számolnak vele. A legutóbbi összecsapásokon Adrian Guerrero volt balhátvéd pozícióban bevetve, jó formában van, így a Loki védelmi tengelye az említett kvartettel gyakorlatilag össze is állt. Változás alighanem csak akkor lesz, ha valakit eltiltanának, netalán megsérül vagy esetleg nem jönnének az eredmények. Bár a debreceni védelem egyre stabilabbnak tűnik – a gárda az ETO elleni meccs előtt sorozatban háromszor gólt sem kapott –, a 21 esztendős Viacheslav Kulbachuk is jó teljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet, de a 18 éves Tercza Gergő is megcsillogtatta már tehetségét a felnőttek között. Kusnyir Erik viszont a súlyos sérülése után még mindig lábadozik.
Maximilian Hofmann egyértelműen alapembernek számított, de még a nyári pihenő alatt megsérült, augusztus közepéig nem játszott. A Nyíregyháza és a PAFC ellen kilencven percet kapott, aztán a Ferencváros ellen többször is hibázott, ezért Sergio Navarro mester a félidőben lecserélte. A Veszprém elleni kupameccsen még játszott, de az utóbbi három találkozón pedig már nem volt a neve beírva a jegyzőkönyvbe. A portálunkhoz eljutott hírek szerint ismét sérüléssel bajlódhat, ugyanakkor ha egészséges lenne, akkor is elképzelhető, hogy jelenleg inkább Mejíasnak szavaznának bizalmat.
A játékos a Rapid Wiennél klubikon, két hete rövid időre visszatért Bécsbe, ahol az Austria Wien elleni rangadón (1–3) köszöntötték:
Mi a helyzet a középpályán?
Dzsudzsák Balázs a sokadvirágzását éli, de Szűcs Tamás és Kocsis Dominik is egyértelműen alapember, rendszeresen kezdenek. Sokan hiányolták Amos Yougát, aki az utóbbi három meccsen már játszott, továbbra is hasznos játékos. Előtte Batik Bence kapott lehetőséget, aki aztán kisebb sérüléssel bajlódott, de legutóbb a Győr ellen kilenc perc jutott neki. Szécsi Márk szezonról szezonra ott segít, ahol kell, igazi jolly joker: idén játszott már jobbhátvédként és szélsőként is, az utóbbi találkozókon csere volt. Hozzá hasonlóan Vajda Botondot is több szerepkörben láttuk már: mivel Guerrero bal hátul jól teljesít, visszatért szélre, a Győr ellen hosszú idő után már kezdő volt, és a folytatásban is az lehet. Djordje Gordic, Alex Bermejo, Fran Manzanara, Cibla Flórián, Szuhodovszki Soma és Komáromi György is bevethető, ugyanakkor eddig epizódszerep jutott nekik.
De mi a helyzet Víctor Camarasával? A nagynevű spanyol középpályás tavaly év végén még az előző klubcsapatánál, az Eldansénél sérüléssel bajlódott, de egyre jobb fizikai állapotban volt, így már a Veszprém elleni kupameccsen játszhatott. Azonban a hírek szerint ismét sérülés miatt lehet maródi.
Bárány Donát mellett a többiek eltörpülnek
A DVSC elsőszámú csatára, Bárány Donát remek formában van, minden eddigi meccsen kazdő volt, öt alkalommal le sem cserélték. A 19 éves Niama Sissoko és a 25 éves Dejan Djokic eddig nem sok vizet zavart – bár szorgalmasan edzenek, ha lehetőséget is kaptak, nem igazán tudtak kibontakozni.
A 20 esztendős David Nwachukwu a legutóbbi idényben a BVSC-Zuglónál kölcsönben futballozott, és bár most a Loki játékosa, sérüléssel bajlódik, még nem volt a keretben. Yacouba Silue sérülése után 2025 májusában már leülhetett a kispadra, de nem játszott. Az elefántcsontparti támadó ezt követően hiába edzett, még továbbra sincs a bajnokikon a játékoskeretben, egyre inkább úgy tűnik, hogy lemondtak róla Debrecenben.
A DVSC-nek tehát ugyan több játékosát is nélkülöznie kell, de a szurkolóknak jelenleg nincs okuk az aggódásra, a csapat a harmadik helyen áll a bajnokságban, s egyre inkább látható, kikre épít leginkább a szakmai stáb.
Egyébként több eddig ritkán látott futballista – így többek között Silue is – is feltűnt a Lokiban a szerdai edzőmeccsen:
