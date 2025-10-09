Újabb fantomjátékosai vannak a DVSC-nek?

Egy új igazolás önmagában még nem garancia a csapat erősödésére – tapasztalhatják ezt a Debreceni VSC szurkolói, akik olykor azt is elfelejtik, kik vannak a játékoskeretben. Az utóbbi időszakban Victor Braga és Zhirayr Shaghoyan például nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, Thor Úlfarsson és Naoaki Senaga fantomjátékos volt, Jorgo Pellumbi pedig egy idő után azzá vált a Lokinál. De például a 2022/2023-as szezonból említhetnénk még Okan Aydint, Matar Dieyet, Peter Olawalet, Sanát, Raul Balbaraut, Karim Loukilit vagy Ante Erceget is. Azonban a klub törtélemének egyik leghasznosabb igazolásai voltak, akik 2025 telén érkeztek, gyakorlatilag nekik is köszönhetően őrizték meg NB I.-es tagságukat a piros-fehérek.

Debreceni VSC: Yacouba Silue még nem volt ott a bajnoki meccskeretben

Forrás: NS-archív

Nyáron sok változás volt a keretben is, kell még egy kis idő, hogy értékelni tudjuk, ki mennyire vált be. Azonban van néhány játékos, akiről talán lemondtak vagy nem bevethetők. Ebben a cikkben összeszedtük, hogy a 2025/2026-os idényben kik kaptak lehetőséget a Vasutasban.

A Debreceni VSC védelme egyre stabilabb

A Ferencvárostól kölcsönvett Varga Ádám helye megkérdőjelezhetetlen a kapuban, a Loki minden eddigi meccsén – az NB I.-et és a Magyar Kupát is beleértve – ő védett. Posztriválisai, Erdélyi Benedek és Pálfi Donát rendre a kispadon ül (előbbi hét találkozón mellette a kis Lokiban védett).

Adrian Guerrero stabil teljesítményt nyújt

Forrás: Napló-archív

Egyre biztosabb, hogy jobbhátvédként Julien Dacosta szerepelhet, eddig öt bajnokin jutott neki lehetőség. Lang Ádám pedig csupán a Nyíregyháza elleni találkozót hagyta ki betegség miatt. Csak a Puskás Akadémia ellen lépett pályára csereként Josua Mejías, egyértelműen a kezdőcsapatban számolnak vele. A legutóbbi összecsapásokon Adrian Guerrero volt balhátvéd pozícióban bevetve, jó formában van, így a Loki védelmi tengelye az említett kvartettel gyakorlatilag össze is állt. Változás alighanem csak akkor lesz, ha valakit eltiltanának, netalán megsérül vagy esetleg nem jönnének az eredmények. Bár a debreceni védelem egyre stabilabbnak tűnik – a gárda az ETO elleni meccs előtt sorozatban háromszor gólt sem kapott –, a 21 esztendős Viacheslav Kulbachuk is jó teljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet, de a 18 éves Tercza Gergő is megcsillogtatta már tehetségét a felnőttek között. Kusnyir Erik viszont a súlyos sérülése után még mindig lábadozik.

Maximilian Hofmann egyértelműen alapembernek számított, de még a nyári pihenő alatt megsérült, augusztus közepéig nem játszott. A Nyíregyháza és a PAFC ellen kilencven percet kapott, aztán a Ferencváros ellen többször is hibázott, ezért Sergio Navarro mester a félidőben lecserélte. A Veszprém elleni kupameccsen még játszott, de az utóbbi három találkozón pedig már nem volt a neve beírva a jegyzőkönyvbe. A portálunkhoz eljutott hírek szerint ismét sérüléssel bajlódhat, ugyanakkor ha egészséges lenne, akkor is elképzelhető, hogy jelenleg inkább Mejíasnak szavaznának bizalmat.

A játékos a Rapid Wiennél klubikon, két hete rövid időre visszatért Bécsbe, ahol az Austria Wien elleni rangadón (1–3) köszöntötték: