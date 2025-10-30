Tulajdonosváltás (?), új befektetők: Hol dőlhet el a DVSC sorsa?

Tizenegy forduló, öt győzelem, négy döntetlen, két vereség a Debreceni VSC mérlege eddig az ősz folyamán. Ez a teljesítmény egyelőre a harmadik helyre elegendő, mindössze egy pontra az éllovas Paks mögött. A DVSC kapcsán azonban – sajnos – nem a remek szereplésről beszéltek leginkább a sportsajtóban. Volt és van is szó az esetleges tulajdonosváltásról, a FEC-cel kapcsolatban is jelentek meg érdekes pletykák, hová helyezzük el a történelmi tizenegy kört a jelenlegi NB I.-ben?

Debreceni VSC: Meddig juthat el a DVSC? Forrás: NS-archív

Debreceni VSC: Soha rosszabb őszi szereplést

A 12 csapatos NB I. fennállása óta a jelenleg is zajló idényben kezdett a legjobban a DVSC. Mi sem bizonyítja jobban a remeklést, mint a tény, miszerint egy pontra van az első hely. Sergio Navarro érkezésével azt várhatta volna az ember, hogy rengeteget lesz a labda a csapatnál, de mindössze a 10. helyen áll a gárda ebben a tekintetben, ugyanakkor azt is tudjuk, nem a labdabirtoklás a legfontosabb mutató a futballban. Talán ennek is köszönhető, hogy Kocsis Dominik így ki tudott bontakozni. Érezhetően a stabil védekezésre épített a mester egy középen „osztogató” Dzsudzsák Balázzsal és két szélvészgyors szélsővel, bár azt sem lehet nem észrevenni, hogy a jobb oldalon sokkal többet próbálkozott a Vasutas, de miért ne tette volna? Többek szerint túlteljesít a Debreceni VSC, holott látható: nagyon egyben van a mezőny, a többi csapat is csak szerencsés? Ne feledjük, egyedül a Ferencváros és az utolsó percekben a Nyíregyháza verte meg a hajdúságiakat, ez több mint biztató a jövőre nézve.

Sergio Navarro eddigi összes húzása bejött a DVSC-nél. Forrás: Napló-archív

Egy kis statisztika

A téli szünetig még hét fordulót rendeznek a Fizz Liga kiírásában, sorrendben: ZTE, MTK, KBSC, Szpari, PAFC, Ferencváros és Kisvárda. A két legnehezebb meccset (FTC, Nyíregyháza) idegenben vívja a DVSC, de miért kellene félni? A szabolcsiaknak éppen ideje visszavágni, a fővárosiak ellen pedig semmi veszítenivalója sincs a cívisvárosiaknak. Az eddig eltelt fordulókban a DVSC 0.52 ponttal többet szerez, mint ami a várható pontszám, ezen statisztika alapján igazuk van azoknak, akik szerint kisebb csoda a debreceni szereplés. A gólkülönbséget nézve a piros-fehérek az egész liga legnagyobb felülteljesítői, átlagosan 0.96 góllal többet szereznek, mint amely (XG) várható. Ezzel az első helyen áll Sergio Navarro együttese. Apró, de nem elhanyagolható tény: hogy a statisztikusok szerint a Debreceni VSC a legpasszívabb csapat az NB I.-ben, hiszen lényegesen több helyzetet enged ellenfelének, mint amelyeket saját maga kialakít. Erre természetesen mondhatják a számok szerelmesei, hogy felülteljesít a DVSC, ugyanakkor úgy is lehet értelmezni – ebből építkezni inkább lehet –, hogy van egy remek kapusa Varga Ádám személyében a Lokinak és a „kevés” helyzetből elképesztően hatékonyak a futballisták, ezt pedig csak egy nagyon jó csapat képes produkálni vagy maga javára fordítani. Ezek alapján nem lenne bölcs dolog csak a szerencsére fogni a szereplést, hiszen véletlenül nem lehet huzamosabb ideig eredményesen teljesíteni.

Végezetül, tulajdonosváltás ide, pletykák oda: a Debreceni VSC régen látott részsikereket ér el hétről hétre, a szereplés pedig több mint biztató a jövőt tekintve, főleg, ha azt is alapul vesszük, hogy egy pontra áll a klub az első helytől. Természetesen rengeteg fog múlni a téli időszakon, de látva a többi együttes teljesítményét bőven bizakodhatnak a szurkolók, hogy akár valami csodálatos is kisülhet a szezon végére. A korábbiakban többször írtunk az esetleges angol befektetőkről: több portál is beszámolt a hírről, de a jövő zenéje, milyen irányba halad majd a klub.

A Debreceni VSC-nél egy percig sem volt kérdés, hogy be tudja tartani az MLSZ ajánlását. A mögöttünk hagyott 11. fordulóban ennyi magyar jutott szóhoz:

ZTE: 9 MTK: 8 KBSC: 8 Nyíregyháza: 7 PAFC: 8 FTC: 8 Kisvárda: 7 DVTK: 6 Győr: 7 Paks: 9 Újpest: 8

