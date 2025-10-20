Kong a vészharang? Van szponzor, mégis „temetik” a DVSC-t, hogyan tovább?

Kezdjük a tényekkel: a Debreceni VSC jelenleg a hatodik helyen áll a Fizz Liga küzdelmeiben, de azt se feledjük – a károgók szívesen figyelmen kívül hagyják –, hogy az első helyezetthez képest csupán négy pont a lemaradás, míg a második neve mellett ugyanannyi egység szerepel, mint amennyit a DVSC szerzett. Nagyon kiélezett tehát a versenyfutás, minden benne van a pakliban. Egyesek szerint azonban csak „túlteljesít” a hajdúsági klub, ahogy mondani szokás, várják a lufi kidurranását. De mi lesz akkor, ha a cívisvárosiak olyan szezont produkálnak, amellyel a „szakértők” nem számoltak?

Debreceni VSC: A java még csak most jön. Forrás: Napló-archív

Debreceni VSC: Bízzunk a csapatban

A vasárnapi DVSC-Újpest rangadóval zárul a Fizz Liga „első köre”, a meccset követően kijelenthető, mindenki játszott mindenkivel.

Amennyiben győzni tud a Debreceni VSC, hivatalossá válik: sosem kezdett még ilyen remekül, mint az idei kiírásban.

Miért ne jöhetne össze a siker? Eddig az élcsapatok közül egyedül a Ferencváros tudta felülmúlni a hajdúságiakat, de a rekordbajnokkal is azonosan áll a hétszeres bajnokcsapat. Érdekesség, hogy öt klub is tizenhat ponttal áll a tabellán, így apróságok döntenek csak egyik vagy másik csapat javára. Ez a példa jól mutatja mennyire éles a helyzet a pontvadászatban, egyik együttes sem mehet biztosra. Akadnak olyanok, akik szerint a piros-fehérek teljesítménye bőven túlteljesítés, csak halkan és szerényen kérdezzük: a többieké is? Hát…

Lépésről lépésre kell haladni

Portálunk elsőként számolt be a hírről, miszerint két újabb szponzor állt be a DVSC mögé a Tranzit-Food után, a jó hírt pedig csak erősíti a Vasutas idei szereplése. Való igaz, a kiváló produktumról kissé magyarosan a „problémák” felé terelődhet a figyelem, egyesek odáig mennek, hogy abszolút egy szót sem ejtenek arról, miként szerepel a Debreceni VSC, vagy egy karlegyintéssel elintézik a „jó-jó, oké, de a fizetések és a tulajdonos…” szöveggel, eközben pedig a cívisvárosiak fordulók óta veretlenek, a játékosok testbeszédéből pedig nagyon is úgy tűnik, egy hullámhosszon vannak Sergio Navarro vezetőedzővel, és ki tudja, hol van még a vége?

Vasárnap 15 órától hatalmas rangadóra van tehát kilátás, az sem kizárt, hogy ismét tízezer nézőnél is többen lehetnek a lelátón, a két klub múltja igencsak gazdag, parázs meccsnek ígérkezik. De tudjuk, ha összejön a DVSC-siker, – „meglátjuk, mi lesz a következő tizenegy fordulóban” – szövegre számíthatunk. Annyit mondhatunk: alig várjuk!

