Tulajdonosváltás (?), sárdobálás: hogyan alakul a DVSC jövője?

Címkék#DVSC#Orosz Krisztofer#haon podcast#Molnár Szilárd#Debreceni VSC

A Debreceni VSC körül a héten több mint érdekes pletykák láttak napvilágot, de sportpodcastünkben a következő NB I.-es mérkőzéssel is foglalkoztunk.

Tulajdonosváltás (?), sárdobálás: hogyan alakul a DVSC jövője?

A Debreceni VSC együttese remekül kezdte a bajnokságot, mégse ettől hangos a sportsajtó. Az utóbbi időszakban pletykák merültek fel az esetleges tulajdonosváltásról, sőt akadt olyan is, aki az X-en (korábbi Twitter) fakadt ki. A HAON két sportújságírója, Molnár Szilárd beszélték ki a történéseket, de szót ejtettek az Újpest elleni meccsről is. 

