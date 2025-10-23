haon.hu PODCAST
Tulajdonosváltás (?), sárdobálás: hogyan alakul a DVSC jövője?
A Debreceni VSC körül a héten több mint érdekes pletykák láttak napvilágot, de sportpodcastünkben a következő NB I.-es mérkőzéssel is foglalkoztunk.
A Debreceni VSC együttese remekül kezdte a bajnokságot, mégse ettől hangos a sportsajtó. Az utóbbi időszakban pletykák merültek fel az esetleges tulajdonosváltásról, sőt akadt olyan is, aki az X-en (korábbi Twitter) fakadt ki. A HAON két sportújságírója, Molnár Szilárd beszélték ki a történéseket, de szót ejtettek az Újpest elleni meccsről is.
