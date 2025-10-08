Labdarúgás
2 órája
Ezért indult eljárás a DVSC-vel szemben!
Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága a hétfői ülésén meghozta határozatait. A FEB a múlt hétvégi forduló eseményei kapcsán eljárást indított szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt a Honvéddal és a Vasassal szemben; szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a DVSC-vel, az ETO FC-vel, az FTC-vel, a Nyíregyháza Spartacus FC-vel, a Videoton FC Fehérvárral és a ZTE FC-vel szemben. A további fegyelmi határozatokról itt lehet olvasni.
A múlt hétvégi DVSC–ETO meccs hosszú összefoglalója:
3 órája
Marad vagy megy Debrecenből? – Bárány Donát jövőjéről beszélt a menedzsere
5 órája
Gyönyörű képeken Debrecen büszkesége, indul a Nagyerdő Hete – fotókkal, videóval
