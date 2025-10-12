1 órája
Sok vagy kevés? Meglephet, kik most a DVSC legértékesebb játékosai!
Holtversenyben hárman vannak az élen. A számok alapján a Debreceni VSC-nek hasonló képességű labdarúgói vannak.
Az átigazolásokkal és a profi labdarúgók piaci értékének becslésével foglalkozó Transfermarkt frissítette az NB I.-ben szereplő játékosok becsült értékeit. Utánanéztünk, hogy a Debreceni VSC-nél mi a helyzet.
A DVSC csapatértékét most 8,75 millió euróra taksálják – ez az NB I.-es mezőnyben a 6. legértékesebbnek számít. Mindez azt jelenti, hogy kizárólag a számok szerint a jelenleg 3. helyen álló debreceni gárda a középmezőnyben végezhet. A magyar élvonalbeli lista élén a 46,15 millió eurót érő Ferencvárosi TC van.
A Debreceni VSC játékosainak értéke
Több Loki-játékosnak is változott az értéke: Szűcs Tamásnak, Varga Ádámnak, Tercza Gergőnek, Vjacseszlav Kulbachuknak és Kocsis Dominiknak nőtt, Amos Yougának, Víctor Camarasának, valamint Maximilian Hofmannak csökkent.
A képzeletbeli dobogó felső fokára a DVSC három játékosa állhatna fel: Szuhodovszki Somának, Bárány Donátnak és már Szűcs Tamásnak is 500 ezer euró a piaci értéke – ezzel távol vannak az élbolytól, mivel hatvanhatodikak az összesített listán. A Fizz Ligás táblázat élén az 5 millió euróra taksált FTC-játékos, Tóth Alex van.
A ranglista második helyén Víctor Camarasát, Adrián Guerrerot, Fran Manzanarát, Alex Bermejot, illetve Djordje Gordicot találjuk 400-400 ezer euróval. Érdekesség, hogy a Loki mindannyiójukat a nyár folyamán szerződtette.
Hat futballista – Maximilian Hofmann, Amos Youga, Varga Ádám, Josua Mejías, Komáromi György és Vjacseszlav Kulbachuk – jelenlegi értéke pedig 350 ezer euró. A magyar válogatott korábbi játékosa, Lang Ádám értékét 300 ezer euróra becslik, nemzeti együttesünk rekorderét, Dzsudzsák Balázsét pedig 100 ezer euróra.
A Debreceni VSC játékosainak értéke a Transfermarkt alapján:
- Szuhodovszki Soma – 500 ezer €
- Bárány Donát – 500 ezer €
- Szűcs Tamás – 500 ezer €
- Víctor Camarasa – 400 ezer €
- Adrián Guerrero – 400 ezer €
- Fran Manzanara – 400 ezer €
- Álex Bermejo – 400 ezer €
- Djordje Gordic – 400 ezer €
- Maximilian Hofmann – 350 ezer €
- Amos Youga – 350 ezer €
- Varga Ádám – 350 ezer €
- Josua Mejías – 350 ezer €
- Komáromi György – 350 ezer €
- Vjacseszlav Kulbachuk – 350 ezer €
- Lang Ádám – 300 ezer €
- Dejan Djokic – 300 ezer €
- Yacouba Silue – 300 ezer €
- Szécsi Márk – 275 ezer €
- Julien Dacosta – 250 ezer €
- Kocsis Dominik – 250 ezer €
- Vajda Botond – 250 ezer €
- Kusnyir Erik – 200 ezer €
- Pálfi Donát – 175 ezer €
- Batik Bence – 150 ezer €
- Erdélyi Benedek – 150 ezer €
- Dzsudzsák Balázs – 100 ezer €
- Engedi Márk – 100 ezer €
- Batai Tamás – 100 ezer €
- Pape Sissoko – 100 ezer €
- Hornyák Csaba – 75 ezer €
- Tercza Gergő – 75 ezer €
