Sok vagy kevés? Meglephet, kik most a DVSC legértékesebb játékosai!

Az átigazolásokkal és a profi labdarúgók piaci értékének becslésével foglalkozó Transfermarkt frissítette az NB I.-ben szereplő játékosok becsült értékeit. Utánanéztünk, hogy a Debreceni VSC-nél mi a helyzet.

Debreceni VSC: Szűcs Tamás alapembernek számít, a piaci értéke is nőtt

Forrás: Napló-archív

A DVSC csapatértékét most 8,75 millió euróra taksálják – ez az NB I.-es mezőnyben a 6. legértékesebbnek számít. Mindez azt jelenti, hogy kizárólag a számok szerint a jelenleg 3. helyen álló debreceni gárda a középmezőnyben végezhet. A magyar élvonalbeli lista élén a 46,15 millió eurót érő Ferencvárosi TC van.

A Debreceni VSC játékosainak értéke

Több Loki-játékosnak is változott az értéke: Szűcs Tamásnak, Varga Ádámnak, Tercza Gergőnek, Vjacseszlav Kulbachuknak és Kocsis Dominiknak nőtt, Amos Yougának, Víctor Camarasának, valamint Maximilian Hofmannak csökkent.

A képzeletbeli dobogó felső fokára a DVSC három játékosa állhatna fel: Szuhodovszki Somának, Bárány Donátnak és már Szűcs Tamásnak is 500 ezer euró a piaci értéke – ezzel távol vannak az élbolytól, mivel hatvanhatodikak az összesített listán. A Fizz Ligás táblázat élén az 5 millió euróra taksált FTC-játékos, Tóth Alex van.

Szuhodovszki Soma mostanában leginkább csereként léphet pályára

Forrás: Napló-archív

A ranglista második helyén Víctor Camarasát, Adrián Guerrerot, Fran Manzanarát, Alex Bermejot, illetve Djordje Gordicot találjuk 400-400 ezer euróval. Érdekesség, hogy a Loki mindannyiójukat a nyár folyamán szerződtette.

Hat futballista – Maximilian Hofmann, Amos Youga, Varga Ádám, Josua Mejías, Komáromi György és Vjacseszlav Kulbachuk – jelenlegi értéke pedig 350 ezer euró. A magyar válogatott korábbi játékosa, Lang Ádám értékét 300 ezer euróra becslik, nemzeti együttesünk rekorderét, Dzsudzsák Balázsét pedig 100 ezer euróra.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A Debreceni VSC játékosainak értéke a Transfermarkt alapján: Szuhodovszki Soma – 500 ezer €

Bárány Donát – 500 ezer €

Szűcs Tamás – 500 ezer €

Víctor Camarasa – 400 ezer €

Adrián Guerrero – 400 ezer €

Fran Manzanara – 400 ezer €

Álex Bermejo – 400 ezer €

Djordje Gordic – 400 ezer €

Maximilian Hofmann – 350 ezer €

Amos Youga – 350 ezer €

Varga Ádám – 350 ezer €

Josua Mejías – 350 ezer €

Komáromi György – 350 ezer €

Vjacseszlav Kulbachuk – 350 ezer €

Lang Ádám – 300 ezer €

Dejan Djokic – 300 ezer €

Yacouba Silue – 300 ezer €

Szécsi Márk – 275 ezer €

Julien Dacosta – 250 ezer €

Kocsis Dominik – 250 ezer €

Vajda Botond – 250 ezer €

Kusnyir Erik – 200 ezer €

Pálfi Donát – 175 ezer €

Batik Bence – 150 ezer €

Erdélyi Benedek – 150 ezer €

Dzsudzsák Balázs – 100 ezer €

Engedi Márk – 100 ezer €

Batai Tamás – 100 ezer €

Pape Sissoko – 100 ezer €

Hornyák Csaba – 75 ezer €

Tercza Gergő – 75 ezer €

A DVSC legutóbbi meccsének összefoglalója:

Ajánljuk még: