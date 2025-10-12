október 12., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Sok vagy kevés? Meglephet, kik most a DVSC legértékesebb játékosai!

Holtversenyben hárman vannak az élen. A számok alapján a Debreceni VSC-nek hasonló képességű labdarúgói vannak.

Tóth Huba Elemér

Az átigazolásokkal és a profi labdarúgók piaci értékének becslésével foglalkozó Transfermarkt frissítette az NB I.-ben szereplő játékosok becsült értékeit. Utánanéztünk, hogy a Debreceni VSC-nél mi a helyzet.

debreceni vsc, dvsc
Debreceni VSC: Szűcs Tamás alapembernek számít, a piaci értéke is nőtt
Forrás: Napló-archív

A DVSC csapatértékét most 8,75 millió euróra taksálják – ez az NB I.-es mezőnyben a 6. legértékesebbnek számít. Mindez azt jelenti, hogy kizárólag a számok szerint a jelenleg 3. helyen álló debreceni gárda a középmezőnyben végezhet. A magyar élvonalbeli lista élén a 46,15 millió eurót érő Ferencvárosi TC van.

A Debreceni VSC játékosainak értéke

Több Loki-játékosnak is változott az értéke: Szűcs Tamásnak, Varga Ádámnak, Tercza Gergőnek, Vjacseszlav Kulbachuknak és Kocsis Dominiknak nőtt, Amos Yougának, Víctor Camarasának, valamint Maximilian Hofmannak csökkent. 

A képzeletbeli dobogó felső fokára a DVSC három játékosa állhatna fel: Szuhodovszki Somának, Bárány Donátnak és már Szűcs Tamásnak is 500 ezer euró a piaci értéke – ezzel távol vannak az élbolytól, mivel hatvanhatodikak az összesített listán. A Fizz Ligás táblázat élén az 5 millió euróra taksált FTC-játékos, Tóth Alex van.

20250716_DVSC_DEAC_KÁ_HBN (11)
Szuhodovszki Soma mostanában leginkább csereként léphet pályára
Forrás: Napló-archív

A ranglista második helyén Víctor Camarasát, Adrián Guerrerot, Fran Manzanarát, Alex Bermejot, illetve Djordje Gordicot találjuk 400-400 ezer euróval. Érdekesség, hogy a Loki mindannyiójukat a nyár folyamán szerződtette. 

Hat futballista – Maximilian Hofmann, Amos Youga, Varga Ádám, Josua Mejías, Komáromi György és Vjacseszlav Kulbachuk – jelenlegi értéke pedig 350 ezer euró. A magyar válogatott korábbi játékosa, Lang Ádám értékét 300 ezer euróra becslik, nemzeti együttesünk rekorderét, Dzsudzsák Balázsét pedig 100 ezer euróra.

A Debreceni VSC játékosainak értéke a Transfermarkt alapján: 

  • Szuhodovszki Soma – 500 ezer €
  • Bárány Donát – 500 ezer €
  • Szűcs Tamás – 500 ezer €
  • Víctor Camarasa – 400 ezer €
  • Adrián Guerrero – 400 ezer €
  • Fran Manzanara – 400 ezer €
  • Álex Bermejo – 400 ezer €
  • Djordje Gordic – 400 ezer €
  • Maximilian Hofmann – 350 ezer €
  • Amos Youga – 350 ezer €
  • Varga Ádám – 350 ezer €
  • Josua Mejías – 350 ezer €
  • Komáromi György – 350 ezer €
  • Vjacseszlav Kulbachuk – 350 ezer €
  • Lang Ádám – 300 ezer €
  • Dejan Djokic – 300 ezer €
  • Yacouba Silue – 300 ezer €
  • Szécsi Márk – 275 ezer €
  • Julien Dacosta – 250 ezer €
  • Kocsis Dominik – 250 ezer €
  • Vajda Botond – 250 ezer €
  • Kusnyir Erik – 200 ezer €
  • Pálfi Donát – 175 ezer €
  • Batik Bence – 150 ezer €
  • Erdélyi Benedek – 150 ezer €
  • Dzsudzsák Balázs – 100 ezer €
  • Engedi Márk – 100 ezer €
  • Batai Tamás – 100 ezer €
  • Pape Sissoko – 100 ezer €
  • Hornyák Csaba – 75 ezer €
  • Tercza Gergő – 75 ezer €

A DVSC legutóbbi meccsének összefoglalója:

