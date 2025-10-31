október 31., péntek

Labdarúgás

53 perce

Mégis szurkolhatunk a debrecenieknek a Magyar Kupa folytatásában

Címkék#DVSC#deac#Budapest Honvéd#Debreceni VSC

A DVSC ugyan búcsúzott a sorozattól, de a DEAC bizonyíthat a nyocaddöntőben.

Haon.hu

Noha a Debreceni VSC kiesett a MOL Magyar Kupából, az 5. fordulóban mégis szurkolhatunk egy hajdú-bihari együttesnek: a DEAC-nak. Csütörtökön este volt a következő sorsolás, kiderült, hogy Urbin Péter harmadosztályú alakulata februárban egy NB II.-es csapattal, a Soroksár SC-vel mérkőzik meg a továbbjutásért.

A MOL Magyar Kupa, 5. fordulójának (nyolcaddöntő) párosításai:

  • Budapest Honvéd FC (NB II.)-ESMTK (NB III.)
  • ETO FC Győr (NB I.)-Videoton FC (NB II.)
  • FC Ajka (NB II.)-Kolorcity Kazincbarcika (NB I.)
  • Ferencvárosi TC (NB I.)-Aqvital FC Csákvár (NB II.)
  • Paksi FC (NB I.)-Diósgyőri VTK (NB I.)
  • MTK Budapest (NB I.)-Kecskeméti TE (NB II.)
  • ZTE FC Zalaegerszeg (NB I.)-Vasas FC (NB II.)
  • DEAC (NB III.)-Soroksár SC (NB II.)

 

 

