Mégis szurkolhatunk a debrecenieknek a Magyar Kupa folytatásában

Noha a Debreceni VSC kiesett a MOL Magyar Kupából, az 5. fordulóban mégis szurkolhatunk egy hajdú-bihari együttesnek: a DEAC-nak. Csütörtökön este volt a következő sorsolás, kiderült, hogy Urbin Péter harmadosztályú alakulata februárban egy NB II.-es csapattal, a Soroksár SC-vel mérkőzik meg a továbbjutásért.

A MOL Magyar Kupa, 5. fordulójának (nyolcaddöntő) párosításai: Budapest Honvéd FC (NB II.)-ESMTK (NB III.)

ETO FC Győr (NB I.)-Videoton FC (NB II.)

FC Ajka (NB II.)-Kolorcity Kazincbarcika (NB I.)

Ferencvárosi TC (NB I.)-Aqvital FC Csákvár (NB II.)

Paksi FC (NB I.)-Diósgyőri VTK (NB I.)

MTK Budapest (NB I.)-Kecskeméti TE (NB II.)

ZTE FC Zalaegerszeg (NB I.)-Vasas FC (NB II.)

DEAC (NB III.)-Soroksár SC (NB II.)