Labdarúgás
53 perce
Mégis szurkolhatunk a debrecenieknek a Magyar Kupa folytatásában
A DVSC ugyan búcsúzott a sorozattól, de a DEAC bizonyíthat a nyocaddöntőben.
Noha a Debreceni VSC kiesett a MOL Magyar Kupából, az 5. fordulóban mégis szurkolhatunk egy hajdú-bihari együttesnek: a DEAC-nak. Csütörtökön este volt a következő sorsolás, kiderült, hogy Urbin Péter harmadosztályú alakulata februárban egy NB II.-es csapattal, a Soroksár SC-vel mérkőzik meg a továbbjutásért.
A MOL Magyar Kupa, 5. fordulójának (nyolcaddöntő) párosításai:
- Budapest Honvéd FC (NB II.)-ESMTK (NB III.)
- ETO FC Győr (NB I.)-Videoton FC (NB II.)
- FC Ajka (NB II.)-Kolorcity Kazincbarcika (NB I.)
- Ferencvárosi TC (NB I.)-Aqvital FC Csákvár (NB II.)
- Paksi FC (NB I.)-Diósgyőri VTK (NB I.)
- MTK Budapest (NB I.)-Kecskeméti TE (NB II.)
- ZTE FC Zalaegerszeg (NB I.)-Vasas FC (NB II.)
- DEAC (NB III.)-Soroksár SC (NB II.)
12 órája
Már lerágtuk minden körmünket, hiába: szégyen – a DVSC kiesett a Magyar Kupából
15 órája
Itt vannak az új tulajok? Nézd, kiket fotóztunk a Nagyerdei Stadionban!
