Elrontották, nem kicsit, nagyon! – a DVSC vezetőedzője portálunknak - videóval!
A Kispest a második félidőtől ezdve már máshogy védekezett. A Debreceni VSC mestere, Sergio Navarro elismerte, hogy hibáztak.
Hosszabbításba torkollott a Debreceni VSC–Budapest Honvéd Magyar Kupa mérkőzés. A rendes játékidőben 1–1-es döntetlen született, jöhetett a 2x15 perces ráadás. A borzasztóan gyengén játszó DVSC viszont a tizenegyespárbajig nem jutott el... A mérkőzés egyébként igen feszült pillanatokal ért véget, a meccs közben Dzsudzsák Balázst is sértegették, és Szűcs Tamásnak is odaszóltak.
A Debreceni VSC trénere elismerte: hibáztak
A Loki spanyol vezetőedzője, Sergio Navarro portálunknak is nyilatkozott. – Őszintén szólva az ellenfél jobban játszott, mint mi. Megpróbáltuk kihasználni a lehetőségeinket, mindent megtettünk. Nyilván jobb teljesítményre törekedtünk, de ez nem jött össze. Ezért most gratulálok a Honvédnak. Egyszerűen ilyen a futball, az életben sem nyerhetünk mindig – fogalmazott.
Az Újpest elleni mérkőzés hihetetlen volt, ezt pedig nagyon elrontottuk
– mondta.
Mol Magyar Kupa, a legjobb 16 közé jutásért.
Debreceni VSC–Budapest Honvéd 1–2 (1-0, 1-1, 1-1).
Nagyerdei Stadion, 4412 néző. Vezette: Bognár T.
- DVSC: Varga Á. – Dacosta, Lang, Kulbacsuk (Hofmann, 100.), Guerrero – Manzanara (Youga, 84.), Szűcs T. (Camarasa, 65.) – Komáromi (Kocsis D., 77.), Dzsudzsák, Bermejo (Gordic, 77.) – Bárány (Djokic, 65.). Vezetőedző: Sergio Navarro.
- Honvéd: Dúzs – Szabó A., Baki, Csontos – Pauljevic (Kállai, 84.), Pekár (Szamosi, 68.), Sigér, Hangya (Varga B., 91.) – Medgyes (Zuigeber, 68.), Kántor (Pinte, 68.), Gyurcsó (Kesztyűs, 106.). Vezetőedző: Feczkó Tamás.
- Gól: Dzsudzsák (22.), illetve Pauljevic (55.), Zuigeber (117.).
- Sárga lap: Dzsudzsák (75.), Gordic (96.), illetve Kántor (45+1.), Pinte (109.), Zuigeber (117.).
A Kispest vezetőedzője, Feczkó Tamás szerint az első félidőben a Loki sokkal jobb volt, ezután védekezési formát váltottak, és azt mutattuk, amiben jók vagyok. Boldog, hiszen egy nagyon jó csapatot győztek le – áll a debreceni klub honlapján.
