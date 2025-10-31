Elrontották, nem kicsit, nagyon! – a DVSC vezetőedzője portálunknak - videóval!

Hosszabbításba torkollott a Debreceni VSC–Budapest Honvéd Magyar Kupa mérkőzés. A rendes játékidőben 1–1-es döntetlen született, jöhetett a 2x15 perces ráadás. A borzasztóan gyengén játszó DVSC viszont a tizenegyespárbajig nem jutott el... A mérkőzés egyébként igen feszült pillanatokal ért véget, a meccs közben Dzsudzsák Balázst is sértegették, és Szűcs Tamásnak is odaszóltak.

A Debreceni VSC vezetőedzője, Sergio Navarro

Fotó: Katona Ákos

A Debreceni VSC trénere elismerte: hibáztak

A Loki spanyol vezetőedzője, Sergio Navarro portálunknak is nyilatkozott. – Őszintén szólva az ellenfél jobban játszott, mint mi. Megpróbáltuk kihasználni a lehetőségeinket, mindent megtettünk. Nyilván jobb teljesítményre törekedtünk, de ez nem jött össze. Ezért most gratulálok a Honvédnak. Egyszerűen ilyen a futball, az életben sem nyerhetünk mindig – fogalmazott.

Az Újpest elleni mérkőzés hihetetlen volt, ezt pedig nagyon elrontottuk

– mondta.

Mol Magyar Kupa, a legjobb 16 közé jutásért. Debreceni VSC–Budapest Honvéd 1–2 (1-0, 1-1, 1-1). Nagyerdei Stadion, 4412 néző. Vezette: Bognár T. DVSC: Varga Á. – Dacosta, Lang, Kulbacsuk (Hofmann, 100.), Guerrero – Manzanara (Youga, 84.), Szűcs T. (Camarasa, 65.) – Komáromi (Kocsis D., 77.), Dzsudzsák, Bermejo (Gordic, 77.) – Bárány (Djokic, 65.). Vezetőedző: Sergio Navarro.

A Kispest vezetőedzője, Feczkó Tamás szerint az első félidőben a Loki sokkal jobb volt, ezután védekezési formát váltottak, és azt mutattuk, amiben jók vagyok. Boldog, hiszen egy nagyon jó csapatot győztek le – áll a debreceni klub honlapján.

A labdarúgó NB I. állása:

1. Paksi FC 11 5 5 1 26–17 +9 20 2. Kisvárda 10 6 1 3 12–15 –3 19 3. Debreceni VSC 11 5 4 2 18–14 +4 19 4. MTK Budapest 11 5 2 4 24–18 +6 17 5. Ferencvárosi TC 10 4 4 2 20–11 +9 16 6. ETO FC Győr 10 4 4 2 21–14 +7 16 7. Puskás Akadémia 11 4 3 4 14–16 –2 15 8. Diósgyőri VTK 11 2 5 4 15–21 –6 11 9. Kazincbarcika 10 3 1 6 10–19 –9 10 10. Zalaegerszegi TE 11 2 4 5 18–20 –2 10 11. Újpest FC 11 2 4 5 15–18 –3 10 12. Nyíregyháza Spartacus 11 2 3 6 14–24 –10 9