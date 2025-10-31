október 31., péntek

Labdarúgás

1 órája

Elrontották, nem kicsit, nagyon! – a DVSC vezetőedzője portálunknak - videóval!

Címkék#DVSC#Loki#Debreceni VSC

A Kispest a második félidőtől ezdve már máshogy védekezett. A Debreceni VSC mestere, Sergio Navarro elismerte, hogy hibáztak.

Tóth Huba Elemér

Hosszabbításba torkollott a Debreceni VSC–Budapest Honvéd Magyar Kupa mérkőzés. A rendes játékidőben 1–1-es döntetlen született, jöhetett a 2x15 perces ráadás. A borzasztóan gyengén játszó DVSC viszont a tizenegyespárbajig nem jutott el... A mérkőzés egyébként igen feszült pillanatokal ért véget, a meccs közben Dzsudzsák Balázst is sértegették, és Szűcs Tamásnak is odaszóltak

debreceni vsc, dvsc
A Debreceni VSC vezetőedzője, Sergio Navarro
Fotó: Katona Ákos

A Debreceni VSC trénere elismerte: hibáztak

A Loki spanyol vezetőedzője, Sergio Navarro portálunknak is nyilatkozott. – Őszintén szólva az ellenfél jobban játszott, mint mi. Megpróbáltuk kihasználni a lehetőségeinket, mindent megtettünk. Nyilván jobb teljesítményre törekedtünk, de ez nem jött össze. Ezért most gratulálok a Honvédnak. Egyszerűen ilyen a futball, az életben sem nyerhetünk mindig – fogalmazott.

Az Újpest elleni mérkőzés hihetetlen volt, ezt pedig nagyon elrontottuk

– mondta.

Mol Magyar Kupa, a legjobb 16 közé jutásért.

Debreceni VSC–Budapest Honvéd 1–2 (1-0, 1-1, 1-1).

Nagyerdei Stadion, 4412 néző. Vezette: Bognár T.

  • DVSC: Varga Á. – Dacosta, Lang, Kulbacsuk (Hofmann, 100.), Guerrero – Manzanara (Youga, 84.), Szűcs T. (Camarasa, 65.) – Komáromi (Kocsis D., 77.), Dzsudzsák, Bermejo (Gordic, 77.) – Bárány (Djokic, 65.). Vezetőedző: Sergio Navarro.
  • Honvéd: Dúzs – Szabó A., Baki, Csontos – Pauljevic (Kállai, 84.), Pekár (Szamosi, 68.), Sigér, Hangya (Varga B., 91.) – Medgyes (Zuigeber, 68.), Kántor (Pinte, 68.), Gyurcsó (Kesztyűs, 106.). Vezetőedző: Feczkó Tamás.
  • Gól: Dzsudzsák (22.), illetve Pauljevic (55.), Zuigeber (117.).
  • Sárga lap: Dzsudzsák (75.), Gordic (96.), illetve Kántor (45+1.), Pinte (109.), Zuigeber (117.).

A Kispest vezetőedzője, Feczkó Tamás szerint az első félidőben a Loki sokkal jobb volt, ezután védekezési formát váltottak, és azt mutattuk, amiben jók vagyok. Boldog, hiszen egy nagyon jó csapatot győztek le – áll a debreceni klub honlapján.

A labdarúgó NB I. állása:

1. Paksi FC1155126–17+9 20 
2. Kisvárda1061312–15–3 19 
3. Debreceni VSC1154218–14+4 19 
4. MTK Budapest1152424–18+6 17 
5. Ferencvárosi TC1044220–11+9 16 
6. ETO FC Győr1044221–14+7 16 
7. Puskás Akadémia1143414–16–2 15 
8. Diósgyőri VTK1125415–21–6 11 
9. Kazincbarcika1031610–19–9 10 
10. Zalaegerszegi TE1124518–20–2 10 
11. Újpest FC1124515–18–3 10 
12. Nyíregyháza Spartacus1123614–24–10 

Labdarúgó NB I., 12. forduló, program

  • Péntek, 20.00: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
  • Szombat, 13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
  • Szombat, 15.30: ETO FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
  • Szombat, 20.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
  • Vasárnap, 15.30: Diósgyőri VTK–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
  • Vasárnap, 18.00: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

 

 

