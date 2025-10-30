Már lerágtuk minden körmünket, hiába: szégyen – a DVSC kiesett a Magyar Kupából

A Debreceni VSC tavaly a Magyar Kupa 4. fordulójában a Mezőkövesd ellen búcsúzott a további küzdelmektől. Dzsudzsák Balázsék a sorozat ugyanezen részében csütörtök este a szintén másodosztályú Budapest Honvéddal csaptak össze, azzal különbséggel, hogy ezúttal hazai környezetben léptek pályára. A szurkolóbarát időjárásnak is köszönhetően 4412 néző gyűlt össze a Nagyerdei Stadion lelátóján. A Loki vezetőedzője, Sergio Navarro ezúttal több olyan játékosnak is bizalmat szavazott, akik eddig kevesebbet játszottak, például Vyacheslav Kulbachuk, Fran Manzanara, Komáromi György és Alex Bermejo is ott volt a kezdőben.

Dzsudzsák Balázs szép gólt lőtt, de a Debreceni VSC sok hibával játszott

Fotó: Katona Ákos

A Debreceni VSC nem remekelt, de a célját elérte

A 3. percben a vendégek jutottak szabadrúgáshoz, de a hazaiak kapusa, Varga Ádám a helyén volt. A fővárosiak bátran kezdtek, többet volt náluk a labda, de helyzetig nem jutottak. Az első komolyan lehetőség a 9. minutumban a DVSC előtt adódott: Szűcs Tamás passzolt Bermejohoz, kinek távoli lövését Dúzs Gellért hárította. Pillanatokkal később ismét a hazaiak veszélyeztettek, Dzsudzsák Balázs pontrúgása a kapu előteréig jutott, Dacosta a földre fejelte a játékszert, s nem tudott kifogni Dúzson. A 14. percben a kispestiektől Gyurcsó Ádám remek ütemben ugratta ki Kántor Kevint, aki a tizenhatoson belül lövésig jutott, ám a labda középre ment, Vargának ez nem okozott gondot. Nem volt túl nagy az iram, mindkét csapat játékán érezhető volt, hogy egy bekapott gól végzetes lehet.

A 16. percben Komáromi Bárány felé ívelte a játékszert, de a csatár nem tudta a kapuba juttati azt. A debreceni szurkolók a 22. minutumban viszont már talpra állva ünnepeltek, hiszen a Loki megszerezte a vezetést: Szűcs nagyszerű cselsorozattal rázta le Medgyes Zoltánt, majd Dzsudzsákhoz passzolt, aki tizenöt méterről ballal hajszálpontosan a bal alsóba lőtt. (1–0).

Ezután is becsülettel ment előre a Kispest, de egyelőre eredménytelenül, Branko Pauljevics csak az oldalhálót találta el. A házigazdák láthatóan megnyugodtak, visszább is álltak, a Honvéd pedig nem tudta feltörni a védelmet, ezért egy darabig kapura lövést sem láttunk. A játékosok egyik alakulatnál sem kaptak lapot Bognár Tamás játékvezetőtől, budapestiek vezetőedzője, Feczkó Tamás viszont igen – egészen pontosan a 34. percben reklamálásért. Bár Varga Ádámnak a folytatásban is volt némi feladata, nem hibázott, a túloldalon pedig Komáromi lövésé védte Dúzs, 1–0-s állásnál vonultak a csapatok az öltözőbe.