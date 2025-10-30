október 30., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Már lerágtuk minden körmünket, hiába: szégyen – a DVSC kiesett a Magyar Kupából

A rendes játékidőben 1–1-es döntetlen született, jöhetett a 2x15 perces ráadás. A borzasztóan gyengén játszó Debreceni VSC viszont a tizenegyespárbajig nem jutott el...

Tóth Huba Elemér

A Debreceni VSC tavaly a Magyar Kupa 4. fordulójában a Mezőkövesd ellen búcsúzott a további küzdelmektől. Dzsudzsák Balázsék a sorozat ugyanezen részében csütörtök este a szintén másodosztályú Budapest Honvéddal csaptak össze, azzal különbséggel, hogy ezúttal hazai környezetben léptek pályára. A szurkolóbarát időjárásnak is köszönhetően 4412 néző gyűlt össze a Nagyerdei Stadion lelátóján. A Loki vezetőedzője, Sergio Navarro ezúttal több olyan játékosnak is bizalmat szavazott, akik eddig kevesebbet játszottak, például Vyacheslav Kulbachuk, Fran Manzanara, Komáromi György és Alex Bermejo is ott volt a kezdőben.

debreceni vsc
Dzsudzsák Balázs szép gólt lőtt, de a Debreceni VSC sok hibával játszott
Fotó: Katona Ákos

A Debreceni VSC nem remekelt, de a célját elérte

A 3. percben a vendégek jutottak szabadrúgáshoz, de a hazaiak kapusa, Varga Ádám a helyén volt. A fővárosiak bátran kezdtek, többet volt náluk a labda, de helyzetig nem jutottak. Az első komolyan lehetőség a 9. minutumban a DVSC előtt adódott: Szűcs Tamás passzolt Bermejohoz, kinek távoli lövését Dúzs Gellért hárította. Pillanatokkal később ismét a hazaiak veszélyeztettek, Dzsudzsák Balázs pontrúgása a kapu előteréig jutott, Dacosta a földre fejelte a játékszert, s nem tudott kifogni Dúzson. A 14. percben a kispestiektől Gyurcsó Ádám remek ütemben ugratta ki Kántor Kevint, aki a tizenhatoson belül lövésig jutott, ám a labda középre ment, Vargának ez nem okozott gondot. Nem volt túl nagy az iram, mindkét csapat játékán érezhető volt, hogy egy bekapott gól végzetes lehet.

A 16. percben Komáromi Bárány felé ívelte a játékszert, de a csatár nem tudta a kapuba juttati azt. A debreceni szurkolók a 22. minutumban viszont már talpra állva ünnepeltek, hiszen a Loki megszerezte a vezetést: Szűcs nagyszerű cselsorozattal rázta le Medgyes Zoltánt, majd Dzsudzsákhoz passzolt, aki tizenöt méterről ballal hajszálpontosan a bal alsóba lőtt. (1–0).

Ezután is becsülettel ment előre a Kispest, de egyelőre eredménytelenül, Branko Pauljevics csak az oldalhálót találta el. A házigazdák láthatóan megnyugodtak, visszább is álltak, a Honvéd pedig nem tudta feltörni a védelmet, ezért egy darabig kapura lövést sem láttunk. A játékosok egyik alakulatnál sem kaptak lapot Bognár Tamás játékvezetőtől, budapestiek vezetőedzője, Feczkó Tamás viszont igen – egészen pontosan a 34. percben reklamálásért. Bár Varga Ádámnak a folytatásban is volt némi feladata, nem hibázott, a túloldalon pedig Komáromi lövésé védte Dúzs, 1–0-s állásnál vonultak a csapatok az öltözőbe.

A Budapest Honvéd nem adta fel, sőt... 

A félidőben nem volt csere, a fordulást követően a kispestiek többször is veszélyeztettek. Gyurcsó szabadrúgása akár a léc alatt is kiköthetet volna, ám Varga szögletre mentett.

 A Loki túlzottan álmoskás játéka megbosszulta magát, Pauljevics tizenöt méterről ballal a bal alsóba lőtt, a Budapest Honvéd az 55. percben egyenlített. (1–1). 

A 61. percben újabb gólt szerzett a fővárosi gárda, Gyurcsó bepasszát követően a meccs addigi egyik legjobbja, Kántor volt eredményes, ugyanakkor hosszabb VAR-ozás után a játékvezetői ítélet les volt, megúszták a piros-fehérek.

Ezután eljött a cserék ideje: a 66. percben Szűcs helyett Camarasa, Bárány helyett Djokic érkezett, a túloldalon a sárga lapot kapó Kántor helyére Pinte, Medgyes helyére Zuigeber, míg Pekár helyére Szamosi állt be. A 72. percben Zuigeber egy kiváló cselsorozat után próbálkozott, Guerrero a lövésben ugyan beleért, de Varga is kellett ahhoz, hogy ne jusson hálóba a játékszer. Beszorult kapuja elé a Lokomotív, amelyről túlzás lenne azt állítani hogy robogott. A hazaiaknál nagyon akadozott a játék, nem találták a ritmust, a kispestiek szemében az egyenlítő találat után nagyobb volt a tűz. A 75. percben Dzsudzsák "besárgult", miután buktatta egykori válogatott csapattársát, Gyurcsót. 

A 77. percben Komáromi helyére Kocsis, Bermejo helyére Gordics állt be, majd a 84. percben Youga váltotta Manzanarát, a vendégeknél pedig Pauljevicset Kállai Kevin váltotta. Helyzetekben utána sem bővelkedett a meccs, de a rendes játékidő vége előtt négy minutummal kontrázott a Honvéd, Pinte Hangyához gurította labdát, a futballista viszont csúnyán fölé lőtt. A debreceniek pillanatai jöttek, de az utolsó passzoknál rendre rossz döntést hoztak, jöhetett a hosszabbítás.

Ez történt a 2x15 perces ráadásban

A ráadásban Feczkó Tamás mester Hangya helyére Varga Bencét küldte pályára. Továbbra sem jött a gól, Dzsudzsák nagyszerű meglátása, kiváló beadása után Djokic 6 méterről a kapu mellé fejelt, ugyanakkor a Honvédnak lehetősége sem volt. Camarasa is remekül beadta a labdát, de Djokic megint fejelt, de Dúzs óriási bravúrt mutatott be.

Aztán Dúzs könnyedén védte Gordics lövését, majd a másik oldalon a Kispest Zuigeber révén újabb lesgólig jutott. Egyre inkább feléledtek a vendégek, ők is dűlőre akarták vinni a meccset. Ez össze is jött nekik, Pinte gyors passza után Zuigeber 13 méterről, ballal lőtt a bal alsó sarokba (1–2), ezzel eldőlt a párharc. 

 

 

