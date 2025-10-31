A DVSC-szurkolókra legalább büszkék lehetünk – te megtalálod magad a fotókon?

A Debreceni VSC megszerezte a vezetést, de a Budapest Honvéd a meccs 2x15 perces hosszabbításában fordított, így a fővárosiak jutottak tovább a Magyar Kupában. A csütörtök esti időpont sem szegte sokak kedvét, a szurkolóbarát időjárásban 4412 néző jelent meg a Nagyerdei Stadion lelátóján.

A DVSC és a Kispest fanatikusai egyébként egymást is éltették, a hangulatra nem lehetett panasz. Míg a végén a vendégek örömtáncot jártak, a hazai játékosok a földre rogytak, a drukkerekől kaptak hideget-meleget. Annyit állíthatunk, a fanatikusokon semmi sem múlott, a jelenlévők megtettek mindent, hogy győzelembe hajszolják kedvenceiket.

Fotóriporterünk megörökítette az örömteli pillanatokat és a cívisvárosi szempontból csalódást keltő eredményt követően az emberek reakcióit – te vajon kiszúrod magad?