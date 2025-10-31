október 31., péntek

Farkas névnap

16°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

A DVSC-szurkolókra legalább büszkék lehetünk – te megtalálod magad a fotókon?

Címkék#DVSC#Budapest Honvéd#Debreceni VSC

Ilyen volt a Loki–Kispest meccs a lelátóról.

Haon.hu
A DVSC-szurkolókra legalább büszkék lehetünk – te megtalálod magad a fotókon?

A Debreceni VSC megszerezte a vezetést, de a Budapest Honvéd a meccs 2x15 perces hosszabbításában fordított, így a fővárosiak jutottak tovább a Magyar Kupában. A csütörtök esti időpont sem szegte sokak kedvét, a szurkolóbarát időjárásban 4412 néző jelent meg a Nagyerdei Stadion lelátóján. 

A DVSC és a Kispest fanatikusai egyébként egymást is éltették, a hangulatra nem lehetett panasz. Míg a végén a vendégek örömtáncot jártak, a hazai játékosok a földre rogytak, a drukkerekől kaptak hideget-meleget. Annyit állíthatunk, a fanatikusokon semmi sem múlott, a jelenlévők megtettek mindent, hogy győzelembe hajszolják kedvenceiket. 

Fotóriporterünk megörökítette az örömteli pillanatokat és a cívisvárosi szempontból csalódást keltő eredményt követően az emberek reakcióit – te vajon kiszúrod magad? 

Szurkolók a DVSC-Honvéd Magyar Kupa mérkőzésen

Fotók: Katona Ákos

Ezeket a cikkeket is ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu