1 órája
A DVSC-szurkolókra legalább büszkék lehetünk – te megtalálod magad a fotókon?
Ilyen volt a Loki–Kispest meccs a lelátóról.
A Debreceni VSC megszerezte a vezetést, de a Budapest Honvéd a meccs 2x15 perces hosszabbításában fordított, így a fővárosiak jutottak tovább a Magyar Kupában. A csütörtök esti időpont sem szegte sokak kedvét, a szurkolóbarát időjárásban 4412 néző jelent meg a Nagyerdei Stadion lelátóján.
A DVSC és a Kispest fanatikusai egyébként egymást is éltették, a hangulatra nem lehetett panasz. Míg a végén a vendégek örömtáncot jártak, a hazai játékosok a földre rogytak, a drukkerekől kaptak hideget-meleget. Annyit állíthatunk, a fanatikusokon semmi sem múlott, a jelenlévők megtettek mindent, hogy győzelembe hajszolják kedvenceiket.
Fotóriporterünk megörökítette az örömteli pillanatokat és a cívisvárosi szempontból csalódást keltő eredményt követően az emberek reakcióit – te vajon kiszúrod magad?
Szurkolók a DVSC-Honvéd Magyar Kupa mérkőzésenFotók: Katona Ákos
