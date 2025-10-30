október 30., csütörtök

Labdarúgás

55 perce

Te még emlékszel? Így alakultak a legutóbbi DVSC–Bp. Honvéd meccsek!

Ezúttal a Magyar Kupában találkoznak a felek. A Debreceni VSC stadionja 19 órakor nyit.

Tóth Huba Elemér

A Debreceni VSC csütörtökön 20 órától a Budapest Honvéd ellen lép pályára a Magyar Kupában. A felek legutóbb a labdarúgó NB I.-ben találkoztak a 2022/2023-as szezonban: a debreceniek hazai pályán 4–3-as győzelmet arattak, majd 0–0-s döntetlennel ért véget az összecsapás, a fővárosban pedig 3–2-re nyert a Loki. A legutóbbi mérkőzésen Kocsis Dominik legutóbb még a kispestieket erősítette, de ezúttal már a piros-fehéreket segíti – a szélső ezúttal a dvsc.hu-nak nyilatkozott.

 

