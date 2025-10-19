Nagy cégek szálltak be a DVSC-be?

Bár a Fizz Ligában (korábbi NB I.) úgy néz ki, sínen van a Lokomotív, sajnos, mégsem csak a jó szereplés miatt került az újságok címlapjára a Debreceni VSC. Szeptember közepén derült ki, hogy anyagi problémák nehezítették a piros-fehérek hétköznapjait. Papp László polgármester gyorsan közleményben reagált a helyzetre, melyben leszögezte, a pénzügyi kötelezettségek pontos teljesítése az alapja a klub működésének, ezért megengedhetetlen, hogy ne legyen rend ebben a tekintetben, és ennek biztosítását elvárja a mindenkori többségi tulajdonostól. A közlésből az is kiderült, a város és a helyi szponzorok együttműködésének köszönhetően az átmeneti likviditási nehézségek megszűntek. Ennek egyik kézzelfogható jeleként a Kisvárda-DVSC bajnokin egy régi-új szponzor, a Tranzit-Food Kft. logója tűnt fel a Loki játékosainak mezén, mint kiemelt támogató.

A napokban két új szponzor logója tűnt fel a Debreceni VSC honlapján

Debreceni VSC: jelentős megállapodások

A napokban a HAON Papp László polgármestert kérdezte, történtek-e újabb fejlemények a piros-fehérekkel kapcsolatban: A város vezetője akkor úgy fogalmazott: „folyamatosan zajlik a klub konszolidációja, az igazgatóság kedden is estébe nyúlóan foglalkozott ezzel. Az elmúlt néhány hétben sikerült jelentős szponzori szerződéseket kötni, amelyek a Nagyerdei Stadionban és a mezen is láthatóvá válnak.”

Két megállapodásról máris beszámolhatunk, ugyanis a napokban két új DVSC szponzor – az OPTESZ OPUS Zrt. és a Duna Group – logója tűnt fel a debreceniek honlapján.

A hivatalos oldalán található információk szerint az OPTESZ OPUS Zrt. Magyarország két meghatározó energetikai szereplőjének, az OPUS TIGÁZ Zrt. és OPUS TITÁSZ Zrt. működését támogató tevékenységeket koordináló társasága. A cég a 2024-es éves beszámolója alapján 62 milliárd forint árbevétel mellett, 1,3 milliárd forint adózott eredményt ért el. Az anyacége, az OPUS GLOBAL Nyrt. konszolidált árbevétele tavaly 631,4 milliárd forintot tett ki, ami rekord nyereséget (53,9 milliárd forint adózott eredményt) hozott. A cég a magyar és a nemzetközi sportéletben is szerepet vállal, például szponzorálja a Tatabánya, valamint az NK Osijek labdarúgó együttesét.