Labdarúgás
50 perce
Tudtuk, hogy nem lesz könnyű: ő vezeti a DVSC-Honvéd meccset!
A DVSC csütörtökön lép pályára MOL Magyar Kupában. Az is hivatalossá vált, ki dirigál majd a rangadón.
Előzetesen sem ígérkezik könnyűnek a DVSC-Honvéd MOL Magyar Kupa meccs, amelyet 20 órától rendeznek csütörtökön. A Debreceni VSC együttese ugyanis az NB II.-ből feljutni vágyó Kispestet fogadja.
Debreceni VSC: Bognár Tamás a cívisvárosban bizonyíthat
Az MLSZ honlapján közzétették, a rutinos sípmester, Bognár Tamás dirigál majd a csütörtöki kupameccsen. A hajdúsági szurkolóknak nem kell különösebben bemutatni a játékvezetőt, de aligha ezen fog múlni a továbbjutás. Emlékezhetünk, a tavalyi szezonban Bognár ítélte meg Gonda kijövetele után a Nyíregyháza tizenegyesét, amely akkor nagy port kavart.
