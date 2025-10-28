október 28., kedd

Labdarúgás

50 perce

Tudtuk, hogy nem lesz könnyű: ő vezeti a DVSC-Honvéd meccset!

Címkék#MLSZ#DVSC#Bognár Tamás#Debreceni VSC

A DVSC csütörtökön lép pályára MOL Magyar Kupában. Az is hivatalossá vált, ki dirigál majd a rangadón.

Haon.hu

Előzetesen sem ígérkezik könnyűnek a DVSC-Honvéd MOL Magyar Kupa meccs, amelyet 20 órától rendeznek csütörtökön. A Debreceni VSC együttese ugyanis az NB II.-ből feljutni vágyó Kispestet fogadja. 

Debreceni VSC, Bognár Tamás, DVSC, MOL Magyar Kupa
Debreceni VSC: Bognár Tamás vezeti a kupameccse. Forrás: MW-archív

Debreceni VSC: Bognár Tamás a cívisvárosban bizonyíthat 

Az MLSZ honlapján közzétették, a rutinos sípmester, Bognár Tamás dirigál majd a csütörtöki kupameccsen. A hajdúsági szurkolóknak nem kell különösebben bemutatni a játékvezetőt, de aligha ezen fog múlni a továbbjutás. Emlékezhetünk, a tavalyi szezonban Bognár ítélte meg Gonda kijövetele után a Nyíregyháza tizenegyesét, amely akkor nagy port kavart. 

