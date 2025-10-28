Tudtuk, hogy nem lesz könnyű: ő vezeti a DVSC-Honvéd meccset!

Előzetesen sem ígérkezik könnyűnek a DVSC-Honvéd MOL Magyar Kupa meccs, amelyet 20 órától rendeznek csütörtökön. A Debreceni VSC együttese ugyanis az NB II.-ből feljutni vágyó Kispestet fogadja.

Debreceni VSC: Bognár Tamás vezeti a kupameccse. Forrás: MW-archív

Debreceni VSC: Bognár Tamás a cívisvárosban bizonyíthat

Az MLSZ honlapján közzétették, a rutinos sípmester, Bognár Tamás dirigál majd a csütörtöki kupameccsen. A hajdúsági szurkolóknak nem kell különösebben bemutatni a játékvezetőt, de aligha ezen fog múlni a továbbjutás. Emlékezhetünk, a tavalyi szezonban Bognár ítélte meg Gonda kijövetele után a Nyíregyháza tizenegyesét, amely akkor nagy port kavart.

