Helyzet helyzet hátán, mindkét csapat nyerhetett volna a Loki és Paks rangadóján!

A kihagyott helyzetek mérkőzésén megosztozott a pontokon a DVSC és a Paks a Fizz Liga 10. fordulójának rangadóján. A veretlen, listavezető Paks otthonában szállt harcba a bajnoki pontokért a Debreceni VSC együttese szombaton, mivel mindkét gárda jó formában várta a mérkőzést, így jó összecsapásra volt kilátás. A 46. születésnapját pénteken ünnepelt Sergio Navarro vezetőedző három helyen változtatott a Győr ellen ikszelő kezdőhöz képest, kimaradt Dacosta, Youga és Vajda, így ezúttal a Varga Á. – Szécsi, Lang, Mejías, Guerrero – Batik, Szűcs T. – Kocsis D., Dzsudzsák, Szuhodovszki – Bárány összetételben várta Rúsz Márton sípszavát a Loki. Ez azt is jelentette, hogy 9 magyar játékos volt a DVSC kezdőcsapatában, amire rég volt már példa.

Debreceni VSC: rengeteg beívelés

A mérkőzés előtt a nemrég elhunyt Mezey Györgyre emlékeztek a csapatok és a nézők. Rögtön két helyzet is kialakult a Debreceni VSC kapuja előtt, melyre ugyancsak két lehetőséggel ”válaszoltak” a piros-fehérek. A tolnaiak igyekeztek a megszokott taktikájukat alkalmazták, igyekeztek a lehető legtöbb beadást beívelni a debreceni kapu elé. Az első negyedóra inkább paksi mezőnyfölénnyel telt, de amikor lehetősége volt rá, a Loki is veszélyeztette a hazaiak kapuját: előbb Kocsis lőtt, majd Kinyik ”segített be” majdnem egykori csapatának, majd nem sokkal később Batik fejesét ölelte magához Kovácsik.

A 32. percben két paksi futballista, Papp és Lenzsér fejeltek össze a levegőben, nagy volt az ijedtség, a debreceni egészségügyi stáb is segített ellátni a sérülteket, utóbbit le is kellett cserélni.

A ráadásban majdnem megszerezte a vezetést a DVSC: egy hazai védő és a kapus egymásra vártak, Bárány ugrott be közéjük, de sajnos a lábáról mellé gurult a labda, így 0–0-s állásnál vonultak pihenőre a felek.

Guerrero fejjel egyenlített

Csere nélkül folytatódott a mérkőzés, és a Paks ismét egyből támadólag lépett fel. Lang Ádám még nagyot mentett a 47. percben, amikor a gólvonalról rúgta ki a labdát, de három minutummal később pont mellőle szerezte meg a vezetést a Paksnak Hahn, amikor hamarabb ért oda egy, a védelem mögé bepasszolt labdára. 1–0.

Szerencsére nem sokáig kellett búslakodniuk a Loki híveinek, mert Bárány beadása után Guerrero fejelt a kapuba az 56. percben. 1–1!

Ezt követően öt nagyon nehéz percet vészelt át a Debreceni VSC, sorra érkeztek a beívelések a vendégkapu elé, és ha nagy nehézségek árán is, de árított a hajdúsági védelem. A 66. minutumban

kettős cseré hajtott végre Sergio Navarro: Komáromi és Bermejo érkezett a pályára, Szuhodovszki, illetve Kocsis helyére. Bárány fordult le a védőjéről a 16-oson belül, majd óriási helyzetben a kapujából kijövő Kovácsikba pofozta a labdát. Szécsit Dacosta váltotta a 80. percben. A hajrára fordulva egy labdaszerzést követően Dzsudzsák pontos beívelése után Bermejo fejelt a paksi kapus ölébe.

A 87. percben Tóth fejelt a debreceni kapuba, de szabálytalanság miatt érvénytelenítették a találatot!

Ez nem csak a hazai nézőket bőszítette fel, hanem a paksi kispadot is, mert nem sokkal később Rúsz sárga lapot adott az egyik stábtagnak. Utolsó cseréit is kihasználta a DVSC: Dzsudzsák és Szűcs Bárány rontott ziccerben, a másik oldalon pedig Langnak kellett szabáyltalankodnia, hogy megakadályozzon egy nagy paksi lehetőséget. Végül Paks-DVSC 1–1, de mindkét csapat megynerhette volna a rangadót.

Fizz Liga, 10. forduló.

Paks-DVSC 1–1 (0–0).

Paks, 3000 néző. Vezette: Rúsz Márton Paks: Kovácsik – Lenzsér (Szekszárdi, 36.), Kinyik, Vécsei – Osváth, Windecker, Papp K., Horváth K. (Pető, 68.), Silye – Tóth B., Hahn (Böde, 68.). Vezetőedző: Bognár György.

DVSC: Varga Á. – Szécsi (Dacosta, 79.), Lang, Mejías, Guerrero – Batik, Szűcs T. (Cibla, 91.) – Kocsis D. (Bermejo, 68.), Dzsudzsák (Youga, 91.), Szuhodovszki (Komáromi, 68.) – Bárány. Vezetőedző: Sergio Navarro.

Gól: Hahn (50.), illetve Guerrero (56.).

Sárga lap: Horváth K. (32.), Mejías (92.), Lang (93.).

