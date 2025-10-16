október 16., csütörtök

Gördeszka

56 perce

Gördeszkázni tanultak a debreceni diákok - fotókkal, videóval

A Lilla téri Általános Iskola diákjai ismerkedhettek meg a gördeszkázás alapjaival. A fiataloknak az országos ÉLD+ program alkalmával volt lehetősége deszkázni a Debexben.

Molnár Szilárd

A DSI Debrecen Extrémsport szakosztálya is csatlakozik az országos ÉLD+ (Élménysport Diákoknak) programhoz, amelynek célja, hogy tizenhét különböző élménysport kipróbálását biztosítsa ingyenesen óvodai, iskolai és kollégiumi csoportok számára. A program részeként  osztálykirándulásokon vagy rendhagyó testnevelésórákon nyílik lehetőség a sportágak kipróbálására országszerte, így a résztvevő diákok különleges mozgásos élményekhez juthatnak. Ezúttal a Lilla Téri Általános Iskola diákjai ismerkedhettek meg a gördeszkázás alapjaival a Debreceni Extrémsport Parkban (Debex) csütörtök délelőtt.

Forrás: Batta Gergő


Debex: Érdekeset kell mutatni

Az esemény sajtótájékoztatóján Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere kiemelte, hogy minden debreceni gyermek megérdemli, hogy rendszeresen sportolhasson.

A sportolás az egészséges életmód része.

Tudjuk, hogy a mai világban sok fiatal már a mobiltelefonokon és a tableteken nőtt fel, ezért fontos, hogy felkeltsük az érdeklődésüket a mozgás iránt. Ezt pedig úgy lehet megtenni, ha valami újat, valami érdekeset mutatunk nekik. Mi annak idején – hangsúlyozta az alpolgármester.

Vígh Tamás, a létesítmény vezetője elmondta, az év elején az volt a cél, hogy növeljék a látogatottságot, és minél magasabb szakmai tartalommal töltsék meg a parkot. – Tavaly kicsivel léptük túl a kilencezer beléptetést, most pedig már átléptük a tizenkétezret – emelte ki. – Az volt a célunk, hogy új gyerekeket vonzzunk be a parkba, és ez, azt gondolom, sikerült is. Jövőre szeretnénk ezt a munkát tovább folytatni. Hálásak vagyunk az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárságnak és a Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetségnek, hiszen nélkülük az ÉLD+ programot nem tudtuk volna elindítani Debrecenben – tette hozzá.

Forrás: Batta Gergő

Minél többen sportoljanak

Szabó Péter, a debreceni gördeszkás projekt koordinátora azt a feladatot kapta, hogy meghívja az iskolákat gördeszkázni. – Szerencsére mindenhol nagyon pozitívan fogadták a kezdeményezést, szemmel látható.

Egy olyan mozgásformát próbálhatnak ki a gyerekek, amelyre máskor nem lenne lehetőségük.

Már Nyírmártonfalváról is jelezték, hogy elhoznák az összes diákjukat a Debexbe, hogy mindenki kipróbálhassa a gördeszkázást – mondta Szabó Péter.

ÉLD+ (Élménysport Diákoknak) Debrecenben

Fotók: Batta Gergő

Sánta János önkormányzati képviselő örömét fejezte ki, hogy a Tócóvölgyben az extrémsportok szerelmesei is lehetőséget kapnak a sportolásra. – Én továbbra is azon leszek, hogy ezeket a lehetőségeket megteremtsük, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy minél több sportos gyerek legyen a jövőben is – hangsúlyozta a képviselő.

 

 

