október 16., csütörtök

Gál névnap

16°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Debreceni VSC

2 órája

Keressük az állunkat: ez minden idők legjobb DVSC szezonrajtja?

Címkék#DVSC#Loki#labdarúgás#Debreceni VSC#NB I

Régen látott jó rajtott vett a Loki a Fizz Ligában. Kevesen gondolták, hogy ennyire kiegyensúlyozottan szerepel majd a Debreceni VSC.

Molnár Szilárd

Bár a nyári edzőváltás után sokan féltették a Debreceni VSC-t, attól tartva, hogy megismétlődik a tavalyi idény eredménytelensége, vagy valami még rosszabb történhet majd a csapattal, Dzsudzsák Balázsék szerencsére rácáfoltak a kétkedőkre. A Loki a 9. forduló után 15 ponttal pillanatnyilag a tabella harmadik helyén áll a Fizz Ligában. Mióta a magyar labdarúgás élvonala 12 csapatos lett, a Debrecen még soha nem kezdett ilyen erősen az első kilenc forduló után – a pontszám és a helyezés is klubrekordnak számít a DVSC szezonrajtjai közül ebben az érában.

Bár sokan féltették a Debreceni VSC-t, a magyar bajnokság rajtja előtt, Dzsudzsák Balázsék az utúbbi idők legjobb DVSC szezonrajtját produkálták 9 forduló után.
Az ősszel van oka az örömre a Debreceni VSC játékosainak és szurkolóinak
Forrás:  NS-archív

Debreceni VSC: a piros-fehérek teljesítménye számokban

A 12 csapatos bajnokság bevezetése óta a DVSC kilenc szezonban szerepelt a magyar labdarúgás élvonalában.

Az alábbi statisztikák szerint a jelenlegi 15 pont messze felülmúlja a korábbi években elért eredményeket: a legjobb eddigi kezdés a 2015/16-os és a 2017/18-as szezonban volt 14 ponttal, de akkor is csak a negyedik helyen állt a Loki.

A 2025/26-os szezonban a debreceniek kilenc mérkőzésen négy győzelmet, három döntetlent és két vereséget könyvelhettek el, 12–11-es gólaránnyal. Ez a kiegyensúlyozott teljesítmény kiemelkedik az elmúlt évek kezdései közül, amikor a csapat gyakran a középmezőnyben ragadt az első fordulók után.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu  Google News oldalán is!

Mi áll a siker hátterében?

Ezt sok szurkoló találgatja, hiszen nyáron többen kétkedve fogadták Sergio Navarro vezetőedző kinevezését. A spanyol szakember ugyanis nem titkolta: nála a taktikai fegyelem helyett inkább a játékosok pályán meghozott egyéni döntései a fontosak, mert szerinte így tudnak a legjobban fejlődni. Egyelőre – még ha a játék képe időnként nem is meggyőző – az eredményesség őt igazolja. A klub anyagi helyzete nem könnyítette meg a csapat dolgát, a helyzetről Papp László polgármesternek is közleményt kellett kiadnia.

A siker egyik kulcsa a csapatkohézió: bár nyáron több új játékos érkezett, a labdarúgók rendre kiemelik, hogy remek az öltözői hangulat, és ez a pályán is meglátszik.

A góltermés talán szerényebb a megszokottnál, de a kapott találatok száma lényegesen kevesebb, mint korábban – márpedig tudjuk, ha nem kapsz gólt, az már félsiker.
Amellett sem szabad szó nélkül elmenni, hogy Dzsudzsák Balázs is újabb virágzását éli: a 38 esztendős csapatkapitány kilenc bajnokin négy gólt és három gólpasszt jegyez, így kulcsszerepet játszik a Loki jó szereplésében.

Bár sokan féltették a Debreceni VSC-t, a magyar bajnokság rajtja előtt, Dzsudzsák Balázsék az utúbbi idők legjobb DVSC szezonrajtját produkálták 9 forduló után.
Dzsudzsák Balázs remekel az idei bajnokságban
Forrás:  NS-archív

Rekordbeállítás a láthatáron?

Az első kör – vagyis a 11. forduló – végéig még két mérkőzés vár a Debreceni VSC-re: október 18-án, szombaton, 16:15-kor a Paks vendégeként lépnek pályára a debreceniek, majd október 26-án, vasárnap, 15 órakor az Újpestet fogadják hazai pályán.

Ha ezeken a találkozókon legalább három pontot szerez a csapat, beállítja a klub történetének legjobb első körös teljesítményét a 12 csapatos NB I.-ben – a 2017/18-as szezonban elért 18 pontot.

A paksi meccs különösen nehéznek ígérkezik, hiszen a listavezető Paks hazai pályán idén még veretlen, de a Loki idegenbeli formája biztató. Az Újpest elleni hazai találkozó pedig remek alkalom lehet a pontgyűjtésre – főleg a szurkolók támogatásával. Ha sikerül a terv, a DVSC nemcsak történelmet írhat, hanem komoly lendületet is kaphat a szezon hátralévő részére.

  • 2015/16-os szezon

9. forduló
4.    DVSC    9    4    2    3    11–11    0    14    

11. forduló
6.    DVSC    11    4    4    3    13–113    0    16    

  • 2016/17-es szezon
    9. forduló
    7. DVSC    9    3    2    4    12–115    -3    11

11. forduló
7. DVSC    11    4    2    5    15–117    -2    14        

  • 2017/18-as szezon
    9. forduló
    4. DVSC    9    4    2    3    13–18    5    14

11. forduló
4. DVSC    11    5    3    3    17–19    8    18

  • 2018/19-es szezon
    9. forduló
    6. DVSC    9    3    4    2    12–11    1    13

11. forduló
6. DVSC    11    4    5    2    16–14    2    17

  • 2019/20-as szezon
    9. forduló
    6. DVSC    9    4    0    5    17–16    1    12

11. forduló
6. DVSC    11    5    0    6    21–20    1    15

  • 2021/22-es szezon
    9. forduló
    10. DVSC    9    2    3    4    19–16    3    9

11. forduló
10. DVSC    11    2    4    5    20–20    0    10    

  • 2022/23-as szezon
    9. forduló
    9. DVSC    9    2    4    3    14–17    -3    10

11. forduló
7. DVSC    11    3    4    4    18–20    -2    13    

  • 2023/24-es szezon
    9. forduló
    7. DVSC    9    4    1    4    15–14    1    13    

11. forduló
5. DVSC    11    5    2    4    19–16    3    17

  • 2024/25-ös szezon
    9. forduló
    7. DVSC    9    3    1    5    16–17    -1    10    

11. forduló
10. DVSC    11    3    1    7    16–24    -8    10

  • 2025/26-os szezon
    9. forduló
    3. DVSC    9    4    3    2    12–11    1    15    
A Debreceni VSC eddig bajnoki eredményei a 2025/26-as szezonban
Zalaegerszeg–Debreceni VSC 3–3
Debreceni VSC–MTK Budapest 1–0
Kazincbarcika–Debreceni VSC 1–2
Debreceni VSC–Nyíregyháza 1–2
Puskás Akadémia–Debreceni VSC 1–3
Debreceni VSC–Ferencváros 0–3 
Kisvárda–Debreceni VSC 0–1
Diósgyőr–Debreceni VSC 0–0
Debreceni VSC–ETO FC 1–1
 1. Paks    9    5    4    –    24–14    +10    19
 2. Ferencváros    8    4    3    1    18–8    +10    15
 3. Debreceni VSC    9    4    3    2    12–11    +1    15
 4. MTK Budapest    9    4    1    4    18–16    +2    13
 5. Kisvárda    8    4    1    3    8–13    –5    13
 6. ETO FC    8    3    4    1    16–10    +6    13
 7. Puskás Akadémia    9    3    2    4    12–15    –3    11
 8. Újpest    9    2    3    4    12–12    0    9
 9. Nyíregyháza    9    2    3    4    13–18    –5    9
10. Diósgyőr    9    1    5    3    12–17    –5    8
11. Kazincbarcika    8    2    1    5    9–18    –9    7
12. Zalaegerszeg    9    1    4    4    16–18    –2    7

10. forduló
Október 18., szombat
14.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
16.15: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
20.30: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Október 19., vasárnap
13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

11. forduló
Október 25., szombat
14.30: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
17.00: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)
Október 26., vasárnap
12.45: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu