Keressük az állunkat: ez minden idők legjobb DVSC szezonrajtja?

Bár a nyári edzőváltás után sokan féltették a Debreceni VSC-t, attól tartva, hogy megismétlődik a tavalyi idény eredménytelensége, vagy valami még rosszabb történhet majd a csapattal, Dzsudzsák Balázsék szerencsére rácáfoltak a kétkedőkre. A Loki a 9. forduló után 15 ponttal pillanatnyilag a tabella harmadik helyén áll a Fizz Ligában. Mióta a magyar labdarúgás élvonala 12 csapatos lett, a Debrecen még soha nem kezdett ilyen erősen az első kilenc forduló után – a pontszám és a helyezés is klubrekordnak számít a DVSC szezonrajtjai közül ebben az érában.

Az ősszel van oka az örömre a Debreceni VSC játékosainak és szurkolóinak

Forrás: NS-archív

Debreceni VSC: a piros-fehérek teljesítménye számokban

A 12 csapatos bajnokság bevezetése óta a DVSC kilenc szezonban szerepelt a magyar labdarúgás élvonalában.

Az alábbi statisztikák szerint a jelenlegi 15 pont messze felülmúlja a korábbi években elért eredményeket: a legjobb eddigi kezdés a 2015/16-os és a 2017/18-as szezonban volt 14 ponttal, de akkor is csak a negyedik helyen állt a Loki.

A 2025/26-os szezonban a debreceniek kilenc mérkőzésen négy győzelmet, három döntetlent és két vereséget könyvelhettek el, 12–11-es gólaránnyal. Ez a kiegyensúlyozott teljesítmény kiemelkedik az elmúlt évek kezdései közül, amikor a csapat gyakran a középmezőnyben ragadt az első fordulók után.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Mi áll a siker hátterében?

Ezt sok szurkoló találgatja, hiszen nyáron többen kétkedve fogadták Sergio Navarro vezetőedző kinevezését. A spanyol szakember ugyanis nem titkolta: nála a taktikai fegyelem helyett inkább a játékosok pályán meghozott egyéni döntései a fontosak, mert szerinte így tudnak a legjobban fejlődni. Egyelőre – még ha a játék képe időnként nem is meggyőző – az eredményesség őt igazolja. A klub anyagi helyzete nem könnyítette meg a csapat dolgát, a helyzetről Papp László polgármesternek is közleményt kellett kiadnia.

A siker egyik kulcsa a csapatkohézió: bár nyáron több új játékos érkezett, a labdarúgók rendre kiemelik, hogy remek az öltözői hangulat, és ez a pályán is meglátszik.

A góltermés talán szerényebb a megszokottnál, de a kapott találatok száma lényegesen kevesebb, mint korábban – márpedig tudjuk, ha nem kapsz gólt, az már félsiker.

Amellett sem szabad szó nélkül elmenni, hogy Dzsudzsák Balázs is újabb virágzását éli: a 38 esztendős csapatkapitány kilenc bajnokin négy gólt és három gólpasszt jegyez, így kulcsszerepet játszik a Loki jó szereplésében.