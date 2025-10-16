2 órája
Keressük az állunkat: ez minden idők legjobb DVSC szezonrajtja?
Régen látott jó rajtott vett a Loki a Fizz Ligában. Kevesen gondolták, hogy ennyire kiegyensúlyozottan szerepel majd a Debreceni VSC.
Bár a nyári edzőváltás után sokan féltették a Debreceni VSC-t, attól tartva, hogy megismétlődik a tavalyi idény eredménytelensége, vagy valami még rosszabb történhet majd a csapattal, Dzsudzsák Balázsék szerencsére rácáfoltak a kétkedőkre. A Loki a 9. forduló után 15 ponttal pillanatnyilag a tabella harmadik helyén áll a Fizz Ligában. Mióta a magyar labdarúgás élvonala 12 csapatos lett, a Debrecen még soha nem kezdett ilyen erősen az első kilenc forduló után – a pontszám és a helyezés is klubrekordnak számít a DVSC szezonrajtjai közül ebben az érában.
Debreceni VSC: a piros-fehérek teljesítménye számokban
A 12 csapatos bajnokság bevezetése óta a DVSC kilenc szezonban szerepelt a magyar labdarúgás élvonalában.
Az alábbi statisztikák szerint a jelenlegi 15 pont messze felülmúlja a korábbi években elért eredményeket: a legjobb eddigi kezdés a 2015/16-os és a 2017/18-as szezonban volt 14 ponttal, de akkor is csak a negyedik helyen állt a Loki.
A 2025/26-os szezonban a debreceniek kilenc mérkőzésen négy győzelmet, három döntetlent és két vereséget könyvelhettek el, 12–11-es gólaránnyal. Ez a kiegyensúlyozott teljesítmény kiemelkedik az elmúlt évek kezdései közül, amikor a csapat gyakran a középmezőnyben ragadt az első fordulók után.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Mi áll a siker hátterében?
Ezt sok szurkoló találgatja, hiszen nyáron többen kétkedve fogadták Sergio Navarro vezetőedző kinevezését. A spanyol szakember ugyanis nem titkolta: nála a taktikai fegyelem helyett inkább a játékosok pályán meghozott egyéni döntései a fontosak, mert szerinte így tudnak a legjobban fejlődni. Egyelőre – még ha a játék képe időnként nem is meggyőző – az eredményesség őt igazolja. A klub anyagi helyzete nem könnyítette meg a csapat dolgát, a helyzetről Papp László polgármesternek is közleményt kellett kiadnia.
A siker egyik kulcsa a csapatkohézió: bár nyáron több új játékos érkezett, a labdarúgók rendre kiemelik, hogy remek az öltözői hangulat, és ez a pályán is meglátszik.
A góltermés talán szerényebb a megszokottnál, de a kapott találatok száma lényegesen kevesebb, mint korábban – márpedig tudjuk, ha nem kapsz gólt, az már félsiker.
Amellett sem szabad szó nélkül elmenni, hogy Dzsudzsák Balázs is újabb virágzását éli: a 38 esztendős csapatkapitány kilenc bajnokin négy gólt és három gólpasszt jegyez, így kulcsszerepet játszik a Loki jó szereplésében.
Rekordbeállítás a láthatáron?
Az első kör – vagyis a 11. forduló – végéig még két mérkőzés vár a Debreceni VSC-re: október 18-án, szombaton, 16:15-kor a Paks vendégeként lépnek pályára a debreceniek, majd október 26-án, vasárnap, 15 órakor az Újpestet fogadják hazai pályán.
Ha ezeken a találkozókon legalább három pontot szerez a csapat, beállítja a klub történetének legjobb első körös teljesítményét a 12 csapatos NB I.-ben – a 2017/18-as szezonban elért 18 pontot.
A paksi meccs különösen nehéznek ígérkezik, hiszen a listavezető Paks hazai pályán idén még veretlen, de a Loki idegenbeli formája biztató. Az Újpest elleni hazai találkozó pedig remek alkalom lehet a pontgyűjtésre – főleg a szurkolók támogatásával. Ha sikerül a terv, a DVSC nemcsak történelmet írhat, hanem komoly lendületet is kaphat a szezon hátralévő részére.
9. forduló
11. forduló
11. forduló
11. forduló
11. forduló
11. forduló
11. forduló
11. forduló
11. forduló
11. forduló
|A Debreceni VSC eddig bajnoki eredményei a 2025/26-as szezonban
Zalaegerszeg–Debreceni VSC 3–3
Debreceni VSC–MTK Budapest 1–0
Kazincbarcika–Debreceni VSC 1–2
Debreceni VSC–Nyíregyháza 1–2
Puskás Akadémia–Debreceni VSC 1–3
Debreceni VSC–Ferencváros 0–3
Kisvárda–Debreceni VSC 0–1
Diósgyőr–Debreceni VSC 0–0
Debreceni VSC–ETO FC 1–1
| 1. Paks 9 5 4 – 24–14 +10 19
2. Ferencváros 8 4 3 1 18–8 +10 15
3. Debreceni VSC 9 4 3 2 12–11 +1 15
4. MTK Budapest 9 4 1 4 18–16 +2 13
5. Kisvárda 8 4 1 3 8–13 –5 13
6. ETO FC 8 3 4 1 16–10 +6 13
7. Puskás Akadémia 9 3 2 4 12–15 –3 11
8. Újpest 9 2 3 4 12–12 0 9
9. Nyíregyháza 9 2 3 4 13–18 –5 9
10. Diósgyőr 9 1 5 3 12–17 –5 8
11. Kazincbarcika 8 2 1 5 9–18 –9 7
12. Zalaegerszeg 9 1 4 4 16–18 –2 7
10. forduló
11. forduló
Autó került a vonat elé Debrecenben, feszítővágóval kellett nekiesni a roncsoknak! - fotókkal!
Vásár vásár hátán Hajdú-Biharban: átszakítják a plafont az ingyenes hétvégi programok, itt a lista!