Bányay Marcell nyolcaddöntőst Isztambulban

A csoportmérkőzéseket mindketten sikerrel teljesítették, mivel azonban Bányay itt csak egy győzelmet tudott szerezni, a 64 közé jutásért is vívnia kellett, ezt az asszót viszont 15:13-ra megnyerte szingapúri ellenfelével szemben. Sápi 3 győzelemmel és 2 vereséggel vette a selejtezőt, ami elég volt, hogy rögtön a 64-es főtáblára kerüljön, ám itt hattusos vereséget szenvedett a szaúd-arábiai Albahranitól.

Másik vívónk szépen vette az akadályokat, legyőzte a bolgár Sztojcsevet, majd a szaúdi Almansafot is, így a nyolcaddöntőbe jutott, itt azonban már kikapott az üzbég Abdukarimbekovtól, és végül a 16. helyen zárt – írja a DEAC oldala, ahol az eredmények is megtalálhatóak.

