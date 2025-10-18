október 18., szombat

Lukács névnap

Kosárlabda

1 órája

Varga Ferenc igyekszik élni a lehetőséggel

Címkék#kosárlabdacsapat#DEAC#Varga Ferenc

Szombaton 18 órától Zalaegerszegen vendégszerepel a DEAC kosárlabdacsapata a Tippmix Férfi NB I. A 4. fordulójában.

Varga Ferenc igyekszik élni a lehetőséggel

Szombaton 18 órától Zalaegerszegen vendégszerepel a DEAC kosárlabdacsapata a Tippmix Férfi NB I. A 4. fordulójában.

Forrás: DEAC-archív

A DEAC közel öt éve nem tudott nyerni a ZTE otthonában, de a Körmend elleni magabiztos győzelem után bizakodva várhatja a mérkőzést. 

– Ez egy igazi csapatmunka volt, nagyon kellett már ez a győzelem. Sok gólpasszunk volt, jól dobtuk a triplákat és a védekezés is rendben volt, ez a siker szerintem jó energiákat adhat majd a csapatnak. Zalaegerszegen mindig nagyon nehéz játszani, egy rendkívül fizikális meccsre számítok. Gyors kosárlabdát játszanak, de a centereik is nagyon jók, így nem egyszerű ellenük védekezni, de ha ugyanúgy csapatként harcolunk együtt, mint a Körmend ellen, akkor jó esélyeink vannak, bízunk a győzelemben – vélekedett az előttük álló megmérettetésről a klub honlapján Varga Ferenc,  ahol a teljes nyilatkozat elolvasható.

 

